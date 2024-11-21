Biodata dan Agama Randy Martin yang Dikabarkan Dekat dengan Lyodra Ginting

JAKARTA - Biodata dan agama Randy Martin menjadi sorotan usai dirinya dikabarkan dekat dengan penyanyi tanah air, Lyodra Ginting. Kabar kedekatan mereka memang sudah terdengar dari beberapa bulan lalu, setelah keduanya terlihat hadir di acara yang sama.

Baru baru ini, keduanya kembali mencuri perhatian usai Lyodra mengucapkan selamat ulang tahun ke Randy dengan menggunakan emoji hati. Postingan Instastory Lyodra yang juga dibalas dengan emoji hati membuat netizen gemas dengan interaksi mereka.

Menganut agama yang sama, Randy dan Lyodra pun mendapat banyak dukungan dari netizen. Tak sedikit pula yang mencari tahu latar belakang dari Randy Martin. Berikut rincian biodata dan agama Randy Martin.

Biodata dan Agama Randy Martin

Randy Martin lahir di Surabaya, Jawa Timur, pada 18 November 1998. Ia baru saja merayakan ulang tahun ke-26.

Pria dengan nama lengkap Randy Martin Pitono ini merupakan putra sulung dari tiga bersaudara pasangan Stephanus Pitono dan Ike Sewtiawan. Ia memiliki dua adik bernama Vanessa Audy Pitono dan Cliff Reagan Pitono.

Menganut agama Kristen Katolik, Randy diketahui pernah menempuh Ilmu Administrasi Niaga di Kwik Kian Gie School of Business, pada tahun 2019. Namun, pada 2021, ia memutuskan untuk pindah jurusan.

Jurusan baru tersebut mengantarkannya meraih nilai sempurna saat memperoleh gelar Sarjana Administrasi Bisnis di kampus yang sama pada 31 Agustus 2023 lalu.

Karier Randy Martin

Nama Randy Martin sudah tak asing lagi di dunia hiburan, tepatnya dalam bidang akting, modelling, iklan, hingga menyanyi. Karirnya dimulai sejak 2004, tepat saat dirinya masih berusia 6 tahun. Saat itu ia membintangi salah satu iklan permen yang sangat populer pada masanya.

Di tahun 2007, Randy debut di dunia sinetron lewat peran pertamanya dalam Kecil-Kecil Ngobyek. Sejak saat itu, ia aktif terlibat dalam berbagai produksi sinetron, FTV, hingga film layar lebar.

Namanya semakin dikenal ketika membintangi sinetron Monyet Cantik 2 sebagai Agas. Kesuksesan sinetron ini membuka peluang baginya untuk berakting bersama bintang ternama seperti Prilly Latuconsina.

Berbagai produksi film, sinetron, web series, dan film televisi dengan beragam genre pun dibintangi Randy. Diantaranya adalah Kata Maaf Terakhir (2009), Hantu Nancy (2015), Seleb (2018), dan Putri untuk Pangeran (2020-2022).