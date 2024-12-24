Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Lyodra Akui Pacaran dengan Randy Martin: Akhirnya, Punya Teman Gereja Bareng

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 24 Desember 2024 |12:34 WIB
Lyodra Akui Pacaran dengan Randy Martin: Akhirnya, Punya Teman Gereja Bareng
Lyodra Akui Pacaran dengan Randy Martin: Akhirnya, Punya Teman Gereja Bareng. (Foto: Instagram/@lyodraofficial)
A
A
A

JAKARTA - Lyodra akhirnya blakblakan mengaku sudah berpacaran dengan Randy Martin. Meski tak membeberkan kapan resminya berpacaran, namun sang penyanyi mengaku, sangat antusias menyambut Natal pertama dengan Randy.

“Natal tahun ini pasti beda ya. Akhirnya, aku punya teman gereja bareng saat Natal,” ujar pelantun Pesan Terakhir tersebut dikutip dari Starpro Indonesia, pada Selasa (24/12/2024).

Penyanyi 21 tahun itu mengaku, sang kekasih sudah mengenal dan dekat dengan kedua orangtua dan keluarganya. Begitupun dirinya dengan keluarga sang aktor. “Sudah kenal dong,” tuturnya.

Rumor asmara pasangan ini sempat menjadi pembicaraan hangat penggemar ketika Lyodra terlihat hadir dalam pesta ulang tahun Randy Martin yang ke-26, pada 18 November silam. 

Meski tidak pamer kemesraan, namun saat itu sang aktor menyuapkan kue ulang tahun pada Lyodra. Setelah momen itu, pasangan ini beberapa kali terekam kamera sedang bergandengan tangan di tempat umum. 

Randy Martin
Lyodra Akui Pacaran dengan Randy Martin: Akhirnya, Punya Teman Gereja Bareng. (Foto: Instagram/@randymartinnn)

Terbaru, Randy Martin terlihat menghadiri acara perilisan album kedua Lyodra yang berjudul ‘Melangkah’. Fans dan netizen pun memberikan dukungan mereka atas hubungan keduanya. 

“Tolong, Lyodra dijaga baik-baik ya. Dia itu anak baik-baik. Kami percaya padamu,” ujar akun @kina****. Akun @dietha**** menambahkan, “Go public dong di feed. Congrats Ran, semoga langeng bareng Lyly. Tolong dijaga ya aset negara itu.”*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/30/33/3099730/randy_martin-XEum_large.jpg
6 Artis Cantik Pernah Dekat dengan Randy Martin Sebelum Pacari Lyodra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/27/33/3099282/randy_martin-62Ps_large.jpg
Biodata dan Agama Randy Martin, Pria yang Berhasil Taklukan Hati Lyodra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/33/3088089/randy_martin-LFJC_large.jpg
Biodata dan Agama Randy Martin yang Dikabarkan Dekat dengan Lyodra Ginting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/33/3016739/randy-martin-dituntut-keluarga-untuk-bisa-berbahasa-madura-demi-lestarikan-budaya-wXG9YueRAe.jpg
Randy Martin Dituntut Keluarga untuk Bisa Berbahasa Madura Demi Lestarikan Budaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/12/33/2881346/ramai-di-fyp-tiktok-randy-martin-dan-lyodra-diisukan-dekat-zLAuE3t1CJ.jpg
Ramai di FYP TikTok, Randy Martin dan Lyodra Diisukan Dekat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/04/33/2877107/ramai-dijodohkan-randy-martin-puji-sifat-natasha-wilona-NGMt3ALF4X.jpg
Ramai Dijodohkan, Randy Martin Puji Sifat Natasha Wilona
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement