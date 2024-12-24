Lyodra Akui Pacaran dengan Randy Martin: Akhirnya, Punya Teman Gereja Bareng

Lyodra Akui Pacaran dengan Randy Martin: Akhirnya, Punya Teman Gereja Bareng. (Foto: Instagram/@lyodraofficial)

JAKARTA - Lyodra akhirnya blakblakan mengaku sudah berpacaran dengan Randy Martin. Meski tak membeberkan kapan resminya berpacaran, namun sang penyanyi mengaku, sangat antusias menyambut Natal pertama dengan Randy.

“Natal tahun ini pasti beda ya. Akhirnya, aku punya teman gereja bareng saat Natal,” ujar pelantun Pesan Terakhir tersebut dikutip dari Starpro Indonesia, pada Selasa (24/12/2024).

Penyanyi 21 tahun itu mengaku, sang kekasih sudah mengenal dan dekat dengan kedua orangtua dan keluarganya. Begitupun dirinya dengan keluarga sang aktor. “Sudah kenal dong,” tuturnya.

Rumor asmara pasangan ini sempat menjadi pembicaraan hangat penggemar ketika Lyodra terlihat hadir dalam pesta ulang tahun Randy Martin yang ke-26, pada 18 November silam.

Meski tidak pamer kemesraan, namun saat itu sang aktor menyuapkan kue ulang tahun pada Lyodra. Setelah momen itu, pasangan ini beberapa kali terekam kamera sedang bergandengan tangan di tempat umum.

Lyodra Akui Pacaran dengan Randy Martin: Akhirnya, Punya Teman Gereja Bareng. (Foto: Instagram/@randymartinnn)

Terbaru, Randy Martin terlihat menghadiri acara perilisan album kedua Lyodra yang berjudul ‘Melangkah’. Fans dan netizen pun memberikan dukungan mereka atas hubungan keduanya.

“Tolong, Lyodra dijaga baik-baik ya. Dia itu anak baik-baik. Kami percaya padamu,” ujar akun @kina****. Akun @dietha**** menambahkan, “Go public dong di feed. Congrats Ran, semoga langeng bareng Lyly. Tolong dijaga ya aset negara itu.”*

(SIS)