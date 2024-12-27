Advertisement
HOT GOSSIP

Makin Mesra, Aliando Ajak Richelle Skornicki Liburan ke Amerika

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |21:06 WIB
Makin Mesra, Aliando Ajak Richelle Skornicki Liburan ke Amerika
Makin Mesra, Aliando Ajak Richelle Skornicki Liburan ke Amerika (Foto: IG Aliando)
JAKARTA - Kedekatan Aliando dan Richelle Skornicki terus menjadi perhatian publik. Meskipun belum secara resmi mengumumkan status hubungan mereka, keduanya semakin terbuka menunjukkan keakraban.

Ibunda Richelle, Purwanti, tampaknya memberikan restu meski sempat muncul cibiran dari netizen terkait perbedaan usia yang cukup jauh di antara mereka. Purwanti bahkan tidak keberatan jika Aliando mengajak Richelle jalan-jalan, asalkan tetap mematuhi aturan untuk selalu didampingi.

Makin Mesra, Aliando Ajak Richelle Skornicki Liburan ke Amerika
Makin Mesra, Aliando Ajak Richelle Skornicki Liburan ke Amerika

Baru-baru ini, Aliando dan Richelle mengungkapkan rencana mereka untuk liburan ke luar negeri. Dalam sebuah sesi live Instagram bersama Richelle, yang kemudian diunggah ulang oleh akun TikTok @yayaalisyrf2, Aliando menjawab pertanyaan netizen tentang tujuan liburan tersebut.

"Kita bertiga akan liburan ke luar negeri. Mami, aku, Richelle," ujar Aliando, merujuk pada dirinya, Richelle, dan Purwanti.

