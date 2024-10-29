Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Aliando Syarief yang Diduga Pacari Richelle Skornick

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Selasa, 29 Oktober 2024 |23:06 WIB
Biodata dan Agama Aliando Syarief yang Diduga Pacari Richelle Skornick
Biodata dan Agama Aliando Syarief yang Diduga Pacari Richelle Skornick (Foto: IG Aliando)
JAKARTA - Biodata dan agama Aliando Syarief banyak dicari usai dirinya diisukan berpacaran dengan anak di bawah umur. Aktor berusia 28 tahun itu dikabarkan sedang menjalin hubungan dengan Richelle Skornicki, adik dari salah satu artis tanah air, Sandrina Michelle.

Kabar tersebut berawal dari postingan TikTok @fanpageartis, yang mengunggah kedekatan Aliando dan Richelle sewaktu merayakan ulang tahun. Usia Richelle yang masih 15 tahun membuat banyak netizen menentang hubungan tersebut.

Meskipun keduanya belum mengklarifikasi, banyak netizen mulai menyoroti latar belakang Aliando. Berikut biodata dan agama Aliando Syarief.

Biodata dan Agama Aliando Syarief yang Diduga Pacari Richelle Skornick
Biodata dan Agama Aliando Syarief yang Diduga Pacari Richelle Skornick

Biodata dan Agama Aliando Syarief

 Pria dengan nama lengkap Muhammad Aliando Syarief ini lahir di Jakarta, pada 26 Oktober 1996. Usianya kini telah menginjak 28 tahun.

Menganut agama Islam, Aliando memiliki darah Arab dari ayahnya, Syarief Afif Alkatiri, dan darah Minangkabau dari sang ibunda, Tengku Resi Revado.

Pemeran ‘Argantara’ ini memiliki 2 saudara kandung dan 1 saudara tiri. Kakak kandung Aliando bernama Alya Avivah Syarief, merupakan mantan aktris yang juga membintangi serial “Ganteng Ganteng Serigala”.

Karier Aliando Syarief

 Aliando memulai karir di dunia akting sekaligus model sejak 2008, tepat saat dirinya masih berusia 12 tahun. Namanya semakin dikenal melalui perannya sebagai Digo di serial "Ganteng-ganteng Serigala”, pada 2014.

Sejak saat itu, ia banyak menerima tawaran peran, mulai dari serial televisi hingga film layar lebar. Salah satu film sukses yang dibintangi oleh Aliando adalah Warkop DKI Reborn 3 (2019).  Meski mendapat beberapa kritikan akibat pergantian pemain, Aliando diberi pujian positif atas perannya sebagai Dono.

Selain berakting, Aliando juga pernah terjun ke dunia musik. Dirinya pernah terlibat dalam grup band yang diproduseri oleh penyanyi kondang, Agnez Mo. Grup tersebut bernama The Freaks, yang berisi sejumlah artis muda, yakni Teuku Rassya, Nikita Willy dan Calvin Jeremy.

Bakatnya yang mahir dalam berakting sekaligus bernyanyi membuatnya berhasil mendapatkan berbagai penghargaan, salah satunya menjadi Aktor Terpopuler di Indonesian Television Awards 2016.

Namun, kesuksesannya di industri hiburan tak luput dari berbagai cobaan yang pernah dihadapinya. Aliando diketahui pernah mengidap gangguan mental OCD (Obsessive Compulsive Disorder), yang diduga dipicu dari pencucian otak yang dilakukan oleh manajernya.

Setelah vakum beberapa tahun, Aliando terlihat kembali terjun ke dunia hiburan, hal ini tampak dari postingan pada akun instagram pribadi miliknya, @aliandooo.

Dalam perjalanan karirnya, Aktor dengan paras tampan tersebut pernah terpilih sebagai salah satu kandidat pemilik wajah tampan sedunia, dalam daftar 100 Most Handsome Faces of 2017, yang dirilis oleh TC Candler.

 

