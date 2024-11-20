Aliando Syarief Dapat Peringatan dari Calon Mertua Usai Resmi Pacari Richelle Skornicki

Aliando Syarief Dapat Peringatan dari Calon Mertua Usai Resmi Pacari Richelle Skornicki. (Foto: Instagram/Aliando Syarief)

JAKARTA - Aliando Syarief dan Richelle Skornicki resmi menjadi sepasang kekasih meski sempat menuai kontroversi karena perbedaan usia yang sangat mencolok.

Aliando sudah berusia 28 tahun, sementara Richelle baru menginjak 14 tahun. Sempat menuai protes, namun Aliando tampaknya sukses mencuri hati ibu kekasihnya, Purwanti.

Setidaknya, itu yang terlihat dari unggahan video Purwanti di Instagram. Aliando Syarief tak sungkan melempar guyonan yang membuat Purwanti dan Richelle tertawa.

Purwanti juga memastikan bahwa putri bungsunya tersebut hanya boleh keluar dengan sang kekasih di bawah pengawasannya. Dia tidak mengizinkan Aliando dan Richelle pergi hanya berduaan.

“Kalau kemana-mana kita harus selalu bertiga. Tidak boleh berdua,” ujar ibu kandung Richelle Skornicki dalam unggahannya di Instagram, pada Rabu (20/11/2024).

Tak hanya oleh Purwanti, keberadaan Aliando dan Richelle juga akan dipantau oleh sang manajer. “Ingat ya, selalu ada CCTV yang akan terus memantau kalian,” ujarnya menambahkan.

Rumor kedekatan Aliando Syarief dan Richelle Skornicki pertama kali muncul karena video yang diunggah akun @fanpageartis. Richelle diduga memberikan kejutan ulang tahun untuk Aliand pada 26 Oktober 2024.