4 Sumber Kekayaan Aliando, Aktor yang Dikabarkan Berpacaran dengan Richelle Skornicki

JAKARTA – Aliando Syarief menjadi perbincangan hangat akhir-akhir ini setelah dirinya dikabarkan menjalin hubungan asmara dengan adik dari aktris Sandrinna Michelle, Richelle Skornicki.

Hubungan asmara keduanya lantas menjadi kontroversi di berbagai platform media sosial setelah beberapa akun mengunggah sejumlah video dan foto kebersamaan keduanya yang terekam kamera penggemar.

Kabar ini mengundang beragam respon dari warganet. Banyak warganet yang menyebut Aliando sebagai seorang pedofil lantaran dirinya menjalin hubungan dengan Richelle yang masih berusia 15 tahun dan berstatus sebagai anak di bawah umur. Aliando sendiri menginjak umur 28 tahun saat ini.

Aliando sendiri merupakan aktor dan pesinetron yang sudah berkarier di industri hiburan Indonesia dari usia yang terbilang cukup muda. Memiliki segudang pengalaman, Aliando dapat disebut sebagai salah satu aktor dan pesinetron Indonesia yang cukup sukses saat ini.

Tidak hanya aktor, Aliando mempunyai sejumlah pekerjaan sampingan yang menambah kekayaannya. Berikut 4 sumber kekayaan Aliando Syarief.

4 Sumber Kekayaan Aliando

1. Aktor

Menjadi seorang aktor merupakan salah satu sumber utama penghasilan Aliando. Aliando sudah bekerja sebagai seorang aktor selama kurang lebih 14 tahun. Ia mengawali kariernya dengan membintangi sinetron Persada Langit Biru (2010) saat usianya masih menginjak 14 tahun.

Aliando kemudian melanjut karier aktingnya dengan membintangi film Garuda di Dadaku 2 (2011). Setelah itu, Aliando aktif membintangi sejumlah sinetron, seperti Badil dan Blangkon Ajaib, Komisi Pemberantasan Setan, dan masih banyak lagi.

Nama Aliando mulai meroket saat dirinya membintangi sinetron Ganteng-Ganteng Serigala (2014-2015) sebagai Digo/Zidan. Sinetron tersebut sangat diminati oleh masyarakat Indonesia pada saat itu.

Berkat aktingnya dalam sinetron Ganteng-Ganteng Serigala, Aliando berhasil memenangkan berbagai penghargaan bergengsi, seperti Aktor Utama Paling Ngetop di SCTV Awards 2014 dan Celebrity of the Year di Infotainment Awards 2015.

Sempat vakum dari industri hiburan selama 2 tahun, Aliando mengaku mengalami masalah kesehatan mental saat itu. Akan tetapi, saat ini ia sudah kembali ke dunia hiburan dengan film drama religi yang dibintanginya baru-baru ini, Laut Tengah.

2. Model Iklan dan Video Klip

Memiliki paras yang tampan dan mempesona membuat Aliando banyak dibanjiri tawaran menjadi model iklan. Aliando diketahui pernah membintangi iklan produk.

Selain model iklan, Aliando juga pernah menjadi model video klip untuk lagu Ku Kan Menunggu karya Teuku Rassya di tahun 2015 dan lagu Andai Kau Bisa Mengerti karya Nikita Willy di tahun 2016.