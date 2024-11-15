Aliando Syarief Tak Bantah Pacari Richelle Skornicki

JAKARTA - Hubungan antara Aliando Syarief dan Richelle Skornicki, adik dari aktris Sandrinna Michelle, semakin menjadi sorotan publik. Keduanya mulai berani tampil bersama di depan umum, yang semakin memperkuat spekulasi bahwa mereka memiliki hubungan spesial.

Hal ini terlihat saat Aliando menggandeng Richelle ke gala premier sebuah serial. Momen tersebut terekam dalam video yang diunggah akun TikTok @weneverknooow.

Dalam video tersebut, mereka tampak serasi mengenakan busana serba hitam, berjalan beriringan, saling merangkul, dan bahkan bergandengan tangan tanpa rasa canggung.

Ketika diwawancarai oleh awak media di acara tersebut, Aliando akhirnya memberikan konfirmasi terkait status asmaranya.

"Iya, nggak sendiri lagi," ujar Aliando sambil tersenyum, seperti dikutip dari kanal YouTube Mantra Room.

Namun, ia tampak enggan memberikan keterangan lebih rinci soal hubungannya dengan Richelle.

"Tapi belum tahu pacar atau nggak, kan. Kalau sendiri, yes, udah nggak," tambah Aliando.

Ketika ditanya lebih lanjut tentang bagaimana ia bertemu dengan Richelle, Aliando memilih untuk menunda penjelasan. "Nanti gue jelasin next. Udah ya," katanya singkat sebelum berlalu.