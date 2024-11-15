Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Aliando Syarief Tak Bantah Pacari Richelle Skornicki

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 15 November 2024 |13:55 WIB
Aliando Syarief Tak Bantah Pacari Richelle Skornicki
Aliando Syarief
A
A
A

JAKARTA - Hubungan antara Aliando Syarief dan Richelle Skornicki, adik dari aktris Sandrinna Michelle, semakin menjadi sorotan publik. Keduanya mulai berani tampil bersama di depan umum, yang semakin memperkuat spekulasi bahwa mereka memiliki hubungan spesial.

Hal ini terlihat saat Aliando menggandeng Richelle ke gala premier sebuah serial. Momen tersebut terekam dalam video yang diunggah akun TikTok @weneverknooow. 

Dalam video tersebut, mereka tampak serasi mengenakan busana serba hitam, berjalan beriringan, saling merangkul, dan bahkan bergandengan tangan tanpa rasa canggung.

Aliando Syarief Tak Bantah Pacari Richelle Skornicki Menguat
Aliando Syarief Tak Bantah Pacari Richelle Skornicki Menguat

Ketika diwawancarai oleh awak media di acara tersebut, Aliando akhirnya memberikan konfirmasi terkait status asmaranya.

"Iya, nggak sendiri lagi," ujar Aliando sambil tersenyum, seperti dikutip dari kanal YouTube Mantra Room.

Namun, ia tampak enggan memberikan keterangan lebih rinci soal hubungannya dengan Richelle.

"Tapi belum tahu pacar atau nggak, kan. Kalau sendiri, yes, udah nggak," tambah Aliando.

Ketika ditanya lebih lanjut tentang bagaimana ia bertemu dengan Richelle, Aliando memilih untuk menunda penjelasan. "Nanti gue jelasin next. Udah ya," katanya singkat sebelum berlalu.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/27/33/3099276/aliando_syarief-kzn2_large.jpg
Makin Mesra, Aliando Ajak Richelle Skornicki Liburan ke Amerika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/33/3087704/aliando_syarief-vRnU_large.jpg
Aliando Syarief Dapat Peringatan dari Calon Mertua Usai Resmi Pacari Richelle Skornicki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/33/3086101/aliando_syarief-tIum_large.jpg
4 Sumber Kekayaan Aliando, Aktor yang Dikabarkan Berpacaran dengan Richelle Skornicki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/29/33/3080190/aliando_syarief-DrMC_large.jpg
Biodata dan Agama Aliando Syarief yang Diduga Pacari Richelle Skornick
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/29/33/3080065/richelle_skornicki-v6Qs_large.jpg
Biodata Richelle Skornicki, Adik Sandrinna Michelle yang Diisukan Berpacaran dengan Aliando Syarief
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/29/33/3080056/aliando_syarief-lFxu_large.jpg
Aliando Syarief Diisukan Pacaran dengan Adik Sandrinna Michelle, Netizen: Itu Anak di Bawah Umur Woy!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement