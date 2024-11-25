Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ibunda Richelle Skornicki Puji Aliando, Tapi

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 25 November 2024 |16:02 WIB
JAKARTA - Purwanti, ibunda Richelle Skornicki, tidak mempermasalahkan kedekatan putrinya dengan aktor Aliando Syarief. Meski demikian, rumor tentang hubungan mereka sempat menuai kontroversi, terutama karena perbedaan usia yang cukup jauh. 

Aliando saat ini berusia 28 tahun, sementara Richelle baru 15 tahun. Usia Richelle yang masih tergolong minor membuat isu kedekatan ini dinilai tidak pantas oleh sebagian orang.

Di tengah berbagai spekulasi, Purwanti justru terlihat mendukung dengan cara tertentu. Beberapa waktu lalu, ia membagikan momen kebersamaan Aliando dan Richelle saat memasak dan makan bersama di rumah mereka. 

Baru-baru ini, ia bahkan secara terang-terangan mengungkap bahwa putrinya sedang pergi makan malam bersama Aliando.

Meski memberikan izin, Purwanti menetapkan aturan khusus: Richelle dan Aliando tidak boleh jalan berdua saja. Mereka harus ditemani oleh seseorang yang dipercaya untuk mengawasi.

Aturan ini dipegang teguh oleh Purwanti, yang menunjuk seorang perempuan bernama Tere sebagai pendamping Richelle dan Aliando. Dalam sesi siaran langsung di akun Instagram-nya, @savorascraves, Purwanti menegaskan hal tersebut.

"Si Ali sama Richelle lagi makan, sama Tere. Ada Tere, ada Ali. Kalau gak ada Tere, gak boleh main. Itu aturan saya," ujar Purwanti dengan tegas.

 

