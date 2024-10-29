Aliando Syarief Diisukan Pacaran dengan Adik Sandrinna Michelle, Netizen: Itu Anak di Bawah Umur Woy!

JAKARTA - Aliando Syarief kembali menghebohkan dunia maya. Setelah kemunculannya dengan penampilan yang lebih kurus seperti saat masa keemasannya di sinetron, kali ini Aliando ramai dibicarakan karena dikabarkan menjalin hubungan dengan Richelle Skornicki, adik dari aktris Sandrinna Michelle.

Rumor ini mulai beredar setelah video kebersamaan Aliando dan Richelle muncul di TikTok, salah satunya diunggah oleh akun @fanpageartis.

Dalam video tersebut, Richelle tampak membawa kue ulang tahun untuk Aliando yang baru saja merayakan ulang tahunnya ke-28 pada 26 Oktober 2024. Richelle yang mengenakan kaos hitam polos tampak memegang kue bersama Aliando, yang kemudian meniup lilin di atasnya.

Aliando Syarief Diisukan Pacaran dengan Adik Sandrinna Michelle, Netizen: Itu Anak di Bawah Umur Woy!

Selain itu, foto-foto lain yang menunjukkan momen kebersamaan mereka juga beredar, memperlihatkan keduanya seolah tengah menikmati waktu liburan bersama.

Jika benar ada hubungan asmara antara Aliando dan Richelle, netizen merasa keberatan karena perbedaan usia yang mencolok.

Aliando saat ini berusia 28 tahun, sementara Richelle baru 15 tahun. Banyak netizen menganggap usia Richelle yang masih minor tidak etis untuk dikaitkan dengan jalinan asmara, apalagi dengan jarak usia yang cukup jauh.

Beberapa komentar netizen pun mempertanyakan sikap Aliando. Sebagian penggemarnya menyatakan kekecewaan, sementara yang lain menduga hubungan mereka hanya sebatas persahabatan atau layaknya kakak-adik karena mereka bekerja dalam proyek series yang sama.