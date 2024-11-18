Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Istri Muda Pak Tarno Blokir Kontak Istri Pertama: Sering Marah-Marah

Novita Melieyana , Jurnalis-Senin, 18 November 2024 |21:30 WIB
Alasan Istri Muda Pak Tarno Blokir Kontak Istri Pertama: Sering Marah-Marah
Alasan Istri Muda Pak Tarno Blokir Kontak Istri Pertama: Sering Marah-Marah. (Foto: SILET/RCTI)
A
A
A

JAKARTA - Dewi, istri muda Pak Tarno akhirnya menanggapi protes Sariah sang istri pertama. Dia membantah sengaja menutup komunikasi sang pesulap dengan istri dan anaknya, Sadi Wijaya. 

“Saya tidak bermaksud memutus komunikasi suami dan istri. Tapi dia (Sariah) sering marah-marah sama suami kalau mereka teleponan. Jadi saya blokir saja,” tutur Dewi dikutip dari tayangan SILET/RCTI, pada Senin (18/11/2024).

Bukan ingin menguasai Pak Tarno, Dewi mengaku kasihan kepada sang suami jika selalu dimarahi oleh Sariah. Dia ingin, suaminya fokus menjalani pengobatan dan berusaha sembuh dari penyakitnya.

Pak Tarno diketahui sudah empat kali mengalami stroke yang membuat bagian kiri tubuhnya mengalami kelumpuhan. Kondisi itu membuat sang pesulap sulit berbicara dan menggerakkan tangan. 

Serupa dengan Dewi, Sariah pun merasa kasihan pada suaminya yang saat ini berada di atas kursi roda. Dia mengaku, ingin menjaga dan mengurus sang pesulap namun terhalang oleh Dewi.

“Saya itu masih sayang dan cinta sama suami. Saya sebenarnya, juga kasihan sama dia. Saya mau jenguk, tapi enggak mau kalau harus datang ke rumah bini mudanya. Saya khawatir nanti jadi berantem,” tutur Sariah.

Istri pertama Pak Tarno itu meminta Dewi untuk tak menghalangi dirinya bertemu dengan sang suami. Apalagi sebagai istri sah dia punya hak untuk bertemu dengan suaminya.

Sariah Istri Pak Tarno
Alasan Istri Muda Pak Tarno Blokir Kontak Istri Pertama: Sering Marah-Marah. (Foto: SILET/RCTI)

Halaman:
1 2
