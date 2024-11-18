Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Curhat Pilu Sariah Istri Pertama Pak Tarno yang Dimadu dan Ditinggalkan Tanpa Nafkah

Novita Melieyana , Jurnalis-Senin, 18 November 2024 |17:45 WIB
Curhat Pilu Sariah Istri Pertama Pak Tarno yang Dimadu dan Ditinggalkan Tanpa Nafkah
Curhat Sariah Istri Pertama Pak Tarno yang Dimadu dan Ditinggalkan Tanpa Nafkah. (Foto: SILET/RCTI)
A
A
A

JAKARTA - Sariah mengungkapkan cerita pilu di balik pernikahannya dengan Pak Tarno. Dia mengaku, dipinang sang pesulap di Bogor, Jawa Barat, pada 2002. 

“Tapi setelah nikah kita enggak punya buku nikah karena ngurusnya lama. Akhirnya, kami bikin di Jakarta sekaligus buat KTP baru,” ujarnya seperti dikutip dari SILET RCTI, pada Senin (18/11/2024). 

Namun pernikahan yang baru berjalan beberapa bulan itu berubah ketika Pak Tarno memutuskan berpoligami. Dia mulai sering meninggalkan Sariah berbulan-bulan hingga akhirnya tak pernah lagi kembali.

Sariah mengaku bingung dengan sikap Pak Tarno yang meninggalkannya tanpa memberikan kepastian atas status pernikahan mereka. Dia mengaku, terakhir bertamu suaminya saat Lebaran Haji pada 17 Juni 2024.

“Tiba-tiba pulang tapi itu pun hanya nitipin uang Rp200.000 untuk saya lewat adik ipar. Sekarang sudah 1,5 bulan dia tidak pulang ataupun memberikan nafkah,” tutur Sariah dengan nada sedih.

Halaman:
1 2
