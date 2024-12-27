Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Series Squid Game 2, Upaya Pembalasan Dendam Lama

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Minggu, 29 Desember 2024 |10:01 WIB
JAKARTA - Sinopsis series Squid Game 2 akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Squid Game 2 merupakan serial horor thriller yang rilis pada 26 Desember 2024. Serial dengan total 7 episode ini merupakan musim kedua dari serial Squid Game yang tayang pada 2021 silam.

Serial garapan Hwang Dong Hyuk ini kembali menampilkan Lee Jung-Jae sebagai pemeran utama, Seung Gi-hun. Squid Game 2 juga dibintangi oleh Wi Ha-joon, Lee Byung-hun, Im Si-wan, Kang Ha-neul, Lee Jin-wook, Park Sung-hoon, Yang Dong-geun, Jo Yu-ri, dan Kang Ae-shim.

Kesuksesan film pertamanya membuat banyak orang penasaran dan tak sabar menantikan kelanjutan serial ini. Antusiasme penonton membuat Squid Game 2 meraih predikat "Fresh" di Rotten Tomatoes dengan skor 86% berdasarkan 43 ulasan.

SInopsis Series Squid Game 2
Berlatar tiga tahun setelah Seung Gi-hun berhasil memenangkan Squid Game, kini ia terlihat di bandara, bersiap menaiki pesawat menuju Amerika Serikat.

Namun, sesaat sebelum penerbangan, Seung Gi-hun menerima pesan yang familiar. Pesan itu berisi tawaran untuk kembali bermain Squid Game dengan hadiah yang sangat menggiurkan.

Namun, ia masih dihantui rasa tidak aman dan trauma mendalam akibat kehilangan orang-orang yang dicintainya.

Dengan kekayaan sebanyak 45,6 miliar won dari kemenangannya, Gi-hun memutuskan untuk memburu Frontman dan menghentikan Squid Game.

Gi-hun berusaha membimbing para peserta agar bisa selamat dalam permainan Red Light, Green Light, tetapi menghadapi berbagai hambatan dalam prosesnya.

Alih-alih mengikuti peringatan Gi-hun, para peserta justru tetap bersemangat dan mengabaikan peringatannya bahwa nyawa menjadi taruhan dalam permainan ini.

 

