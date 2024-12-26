Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Film Pulung Gantung Pati Ngendat, Angkat Kisah Urban Legend di Tanah Jawa

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |02:38 WIB
Film Pulung Gantung Pati Ngendat, Angkat Kisah Urban Legend di Tanah Jawa
Film Pulung Gantung Pati Ngendat, Angkat Kisah Urban Legend di Tanah Jawa (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Makara Production menghadirkan film horor berjudul Pulung Gantung Pati Ngendat, yang akan mulai tayang di bioskop pada 6 Februari 2025. Mengangkat cerita urban legend yang melegenda di tanah Jawa, film ini menghadirkan kisah penuh ketegangan yang dipadukan dengan elemen mitos dan pesan moral.

Film ini mengikuti perjalanan Rian (Andrew Barrett) yang bersama kekasihnya, Alana (Nadia Bulan Sofya), serta dua temannya, Ben (Michael Russell) dan Elsa (Annisa Aurelia Kaila), kembali ke kampung halaman Rian setelah mendengar kabar kematian sang ayah akibat kutukan Pulung Gantung.

Dalam teaser trailer yang dirilis, Alana terlihat dirasuki oleh Pulung Gantung, sosok mitos yang konon menargetkan individu dengan jiwa yang lemah untuk melakukan bunuh diri. Cuplikan berdurasi satu menit ini juga mengungkap alasan mengapa Alana menjadi target Pulung Gantung, sekaligus memperlihatkan usaha Rian dan Ben untuk menyelamatkannya.

Film Pulung Gantung Pati Ngendat
Film Pulung Gantung Pati Ngendat

Bersama khodam sang ibu, Marlina (Adelia Rasya), bernama Nyi Darsih, Rian memulai misi penyelamatan. Teaser tersebut menampilkan adegan epik saat Nyi Darsih melawan Alana yang dirasuki Pulung Gantung. Namun, Rian dan teman-temannya hanya memiliki waktu hingga maghrib untuk menyelamatkan nyawa Alana. Apakah mereka berhasil?

Selain itu, film ini turut menggali mitos lokal lainnya, seperti Pagar Bambu Kuning yang dipercaya dapat menangkal kekuatan jahat. Dengan cerita yang kaya akan unsur budaya, Pulung Gantung Pati Ngendat menawarkan pengalaman sinematik yang berbeda.

Film ini juga dibintangi Egi Fedly sebagai Karsidi, Indra Pacique sebagai Prasetyo, dan disutradarai oleh Chiska Doppert dengan produser Shankar R.S. Lokasi syuting yang dipilih pun cukup unik, yaitu di daerah terpencil dan belum banyak dijamah, sehingga menampilkan pemandangan alam Gunungkidul yang memukau.

“Kami memilih lokasi syuting di tempat yang belum terjamah oleh film lain untuk memberikan daya tarik visual sekaligus menonjolkan keindahan alam Gunungkidul,” ujar Chiska Doppert.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164132/box_office_indonesia-CTro_large.jpg
2 Film Box Office Indonesia Spesial HUT RCTI 36: Romansa dan Horor dalam Satu Perayaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/206/3163590/film_kartini-NeKo_large.jpg
5 Film Indonesia Bertema Pahlawan yang Bakar Semangat Nasionalisme
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/206/3163507/diponegoro_hero-1HvV_large.jpg
Produser Ungkap Alasan Film Diponegoro Hero Digarap Menggunakan AI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/206/3158244/aghniny_haque_bangga_dipercaya_isi_suara_film_animasi_panji_tengkorak-fDz2_large.jpg
Aghniny Haque Bangga Dipercaya Isi Suara Film Animasi Panji Tengkorak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/206/3156530/film_believe-uEjN_large.jpg
Premiere Film BELIEVE, Panglima TNI Singgung Kisah Patriotisme Prajurit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/206/3150737/film_belive-LeA8_large.jpg
Film Believe, Penantian Keluarga dan Luka yang Tak Terdengar
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement