Sinopsis Series V+ Inul & Adam Episode 25 Desember 2024 di RCTI

JAKARTA - Sinopsis series V+ Inul & Adam episode 25 Desember 2024 bercerita tentang Inul yang harus menghadapi dilema menjaga kebanggaan keluarga atau mengungkap kebenaran yang menyakitkan.

Episode kali ini dibuka dengan ayah dan adik Inul, Eko dan Reza, yang mendatangi kantor hukum Adam Suseno. Mereka datang dengan keyakinan Inul sudang sukses menjadi pedangdut.

Eko terlihat sangat bangga melihat pencapaian putrinya, tanpa tahu fakta sebenarnya. Eko dan Reza bahkan memperlakukan Adam sebagai sopir, yang tentu saja semakin membebani Inul.

Di tengah kebohongan yang terus bergulir, Inul merasa terjebak. Dia takut mengungkapkan kebenaran karena khawatir akan mengecewakan keluarganya. Namun, kebohongan tersebut tak berlangsung lama.

Maura, putri Adam yang mulai muak dengan sandiwara tersebut, akhirnya mengungkapkan semuanya kepada Eko dan Reza. Kebenaran yang terungkap membuat Eko dan Reza kecewa berat.

Sementara Inul hanya bisa menangis karena merasa bersalah atas kebohongan yang telah dipeliharanya. Adam kemudian berusaha menenangkan Maura yang marah dengan kebijaksanaannya.

Adam juga berusaha membantu Inul untuk meminta maaf kepada Eko dan Reza. Meskipun awalnya sulit, perlahan-lahan Maura menjelaskan perjuangan keras ibunya kepada Eko dan Reza.