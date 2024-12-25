Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Series V+ Inul & Adam Episode 25 Desember 2024 di RCTI

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Rabu, 25 Desember 2024 |13:07 WIB
Sinopsis Series V+ Inul & Adam Episode 25 Desember 2024 di RCTI
Sinopsis Series V+ Inul & Adam Episode 25 Desember 2024 di RCTI. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis series V+ Inul & Adam episode 25 Desember 2024 bercerita tentang Inul yang harus menghadapi dilema menjaga kebanggaan keluarga atau mengungkap kebenaran yang menyakitkan.

Episode kali ini dibuka dengan ayah dan adik Inul, Eko dan Reza, yang mendatangi kantor hukum Adam Suseno. Mereka datang dengan keyakinan Inul sudang sukses menjadi pedangdut.

Eko terlihat sangat bangga melihat pencapaian putrinya, tanpa tahu fakta sebenarnya. Eko dan Reza bahkan memperlakukan Adam sebagai sopir, yang tentu saja semakin membebani Inul.

Di tengah kebohongan yang terus bergulir, Inul merasa terjebak. Dia takut mengungkapkan kebenaran karena khawatir akan mengecewakan keluarganya. Namun, kebohongan tersebut tak berlangsung lama. 

Maura, putri Adam yang mulai muak dengan sandiwara tersebut, akhirnya mengungkapkan semuanya kepada Eko dan Reza. Kebenaran yang terungkap membuat Eko dan Reza kecewa berat.

Sementara Inul hanya bisa menangis karena merasa bersalah atas kebohongan yang telah dipeliharanya. Adam kemudian berusaha menenangkan Maura yang marah dengan kebijaksanaannya.

Adam juga berusaha membantu Inul untuk meminta maaf kepada Eko dan Reza. Meskipun awalnya sulit, perlahan-lahan Maura menjelaskan perjuangan keras ibunya kepada Eko dan Reza.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/598/3158818/jack_dan_danil-ZIdD_large.jpeg
Sinopsis Vision+ Originals di RCTI Jack dan Danil Episode 10: Jack Diculik Bang Jason
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158641/sinetron_terbelenggu_rindu-kqj4_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Eps 316: Gerak-gerik Bram Ketahuan Elang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158638/sinetron_preman_pensiun_x-0I8U_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 30A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158258/sinopsis_sinetron_kau_ditakdirkan_untukku-lQg0_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 103: Miko Bawa Lari Dara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158257/sinopsis_sinetron_mencintaimu_sekali_lagi-87D3_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 218: Rahasia Mitha Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158256/tebaran_hati-BSxR_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 69: Ariana Serahkan Formulir Cerai
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement