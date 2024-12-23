Sinopsis Film Run Hide Fight, Kisah Penembakan Brutal

JAKARTA - Sinopsis film Run Hide Fight akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Run Hide Fight merupakan film laga aksi thriller Amerika Serikat yang rilis pada tahun 2020.

Film yang disutradarai sekaligus ditulis oleh Kyle Rankin ini dibintangi oleh Isabel May, Radha Mitchell, Thomas Jane, Eli Brown, Olly Sholotan, Britton Sear, Cyrus Arnold, Catherine Davis, Treat Williams, dan Barbara Crampton.

Run Hide Fight mendapat peringkat 6,3/10 dari 29 ribu ulasan di IMDb dan peringkat 30% dari 20 ulasan di Rotten Tomatoes.

Sinopsis Film Run Hide Fight

Zoe Hull, seorang siswi SMA yang tinggal di Amerika Serikat bersama ayahnya, Todd Hull. Ayahnya merupakan mantan veteran militer yang pernah bertugas di Irak.

Sedangkan Ibu Zoe, Jennifer Hull, baru saja meninggal karena penyakit kanker. Kepergian ibunya membuat Zoe menjadi siswa yang murung dan kehilangan semangat belajar.

Senior dan teman-teman Zoe sudah mencoba menghiburnya, tetapi usahanya tidak dihiraukan.

Suatu hari, Zoe pergi ke sekolah seperti biasa. Namun, ditengah perjalanan, ia bertemu dengan teman sekelasnya, Chris Jelick. Chris terlihat sedang merakit sebuah perangkat aneh di tengah ladang.

Chris menulis kata-kata aneh disertai lelucon di dekat perangkat yang dipasangnya. Namun, Zoe memilih untuk tidak memperhatikan apa yang dilakukan Chris.

Tiba-tiba, beberapa bom meledak di kota Zoe. Petugas medis pun segera menangani situasi tersebut.

Sementara itu, sebuah mobil tiba-tiba melaju dan menabrak kantin tempat para siswa sedang makan.

Kelompok penjahat remaja yang terdiri dari Tristan Voy, Chris Jelick, Anna Jelick, dan Kip Quade menyerbu sekolah Zoe dan menyandera para siswa.