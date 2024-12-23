Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Run Hide Fight, Kisah Penembakan Brutal

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Senin, 23 Desember 2024 |22:06 WIB
Sinopsis Film Run Hide Fight, Kisah Penembakan Brutal
Sinopsis Film Run Hide Fight, Kisah Penembakan Brutal (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis film Run Hide Fight akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Run Hide Fight merupakan film laga aksi thriller Amerika Serikat yang rilis pada tahun 2020.

Film yang disutradarai sekaligus ditulis oleh Kyle Rankin ini dibintangi oleh Isabel May, Radha Mitchell, Thomas Jane, Eli Brown, Olly Sholotan, Britton Sear, Cyrus Arnold, Catherine Davis, Treat Williams, dan Barbara Crampton.

Run Hide Fight mendapat peringkat 6,3/10 dari 29 ribu ulasan di IMDb dan peringkat 30% dari 20 ulasan di Rotten Tomatoes.

Sinopsis Film Run Hide Fight
Sinopsis Film Run Hide Fight

Sinopsis Film Run Hide Fight

Zoe Hull, seorang siswi SMA yang tinggal di Amerika Serikat bersama ayahnya, Todd Hull. Ayahnya merupakan mantan veteran militer yang pernah bertugas di Irak.

Sedangkan Ibu Zoe, Jennifer Hull, baru saja meninggal karena penyakit kanker. Kepergian ibunya membuat Zoe menjadi siswa yang murung dan kehilangan semangat belajar.

Senior dan teman-teman Zoe sudah mencoba menghiburnya, tetapi usahanya tidak dihiraukan.

Suatu hari, Zoe pergi ke sekolah seperti biasa. Namun, ditengah perjalanan, ia bertemu dengan teman sekelasnya, Chris Jelick. Chris terlihat sedang merakit sebuah perangkat aneh di tengah ladang.

Chris menulis kata-kata aneh disertai lelucon di dekat perangkat yang dipasangnya.  Namun, Zoe memilih untuk tidak memperhatikan apa yang dilakukan Chris.

Tiba-tiba, beberapa bom meledak di kota Zoe. Petugas medis pun segera menangani situasi tersebut.

Sementara itu, sebuah mobil tiba-tiba melaju dan menabrak kantin tempat para siswa sedang makan.

Kelompok penjahat remaja yang terdiri dari Tristan Voy, Chris Jelick, Anna Jelick, dan Kip Quade menyerbu sekolah Zoe dan menyandera para siswa.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/206/3177325/arya_saloka-CrD6_large.jpg
Sinopsis Film Dendam Malam Kelam: Misteri Raibnya Jenazah Istri Arya Saloka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/206/3163514/tinggal_meninggal-SI8e_large.jpg
Sinopsis Film Tinggal Meninggal, Ketika Gema Mencari Perhatian dari Duka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/206/3161783/merah_putih_one_for_all-doj3_large.jpg
Sinopsis Film Merah Putih One for All, Animasi Indonesia yang Banjir Kritik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/206/3158887/a_normal_woman-2AOJ_large.jpg
Sinopsis Film A Normal Woman, Sisi Gelap Mewahnya Dunia Sosialita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/206/3145891/sinopsis_film_bleeding_steel-SaXd_large.jpg
Sinopsis Film Bleeding Steel, Aksi Jackie Chan Hadapi Ancaman Cyborg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/206/3145624/sinopsis_film_hunter_killer-Oal5_large.jpg
Sinopsis Film Hunter Killer, Kerja Sama AS dan Rusia di Tengah Kudeta 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement