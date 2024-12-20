Sinopsis Film The Sentinel, Pengkhianat di Tubuh Secret Service

JAKARTA - Sinopsis film The Sentinel akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. The Sentinel merupakan sebuah film thriller, aksi, dan politik yang rilis pada tahun 2006. Film ini diadaptasi dari novel berjudul The Sentinel (2003) karya Gerald Petievich yang merupakan seorang mantan agen secret service.

The Sentinel disutradarai oleh Clark Johnson. Aktor legendaris, Michael Douglas, akan menjadi pemeran utama dalam film ini bersama Kiefer Sutherland, Eva Longoria, Kim Basinger, dan masih banyak lagi.

The Sentinel menuai beragam ulasan dari para kritikus. Film ini mendapat rating 6,1/10 dari 53 ribu lebih pengguna di IMDB dan 34% penerimaan dari 131 ulasan pengguna di Rotten Tomatoes.

Sinopsis Film The Sentinel

Film berfokus pada Pete Garrison yang merupakan agen Secret Service sekaligus pengawal dan pribadi dan selingkuhan Ibu Negara Amerika Serikat, Sarah Ballentine. Pete merupakan salah satu agen yang paling tua dan berpengalaman.

Suatu hari, Pete mengetahui bahwa teman dekatnya, agen Charlie Merriweather, telah dibunuh. Ia diberitahu oleh seorang informan bahwa kematian Charlie berkaitan dengan rencana pembunuhan Presiden Amerika Serikat.

Dari informasi tersebut, juga terungkap bahwa ada mata-mata yang memiliki akses detail mengenai keamanan Presiden.

Divisi Intelijen Perlindungan Dinas Rahasia di bawah pimpinan David Breckinridge, teman lama dan mantan anak didik Pete, bersama rekannya Jill Marin bertugas untuk menyelidiki rencana pembunuhan tersebut.

David pun memerintahkan setiap agen untuk menjalani tes poligraf. Sementara mata-mata tersebut menemukan fakta bahwa Pete merupakan selingkuhan ibu negara. Ia pun berusaha memeras Pete dengan membujuknya untuk bertemu.

Saat Presiden dan Ibu Negara AS sedang berkunjung ke Camp David, informan itu kembali menelepon Pete dan menuntut Pete untuk membayarnya. Pete pun pergi menemuinya, namun informan itu malah hilang di antara kerumunan.