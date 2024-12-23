Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Spider-Man: Homecoming, Peter Parker Haus Validasi

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Senin, 23 Desember 2024 |21:02 WIB
Sinopsis Film Spider-Man: Homecoming, Peter Parker Haus Validasi
Sinopsis Film Spider-Man: Homecoming, Peter Parker Haus Validasi
JAKARTA - Sinopsis film Spider-Man: Homecoming akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Spider-Man: Homecoming adalah film aksi superhero Amerika tahun 2017 yang disutradarai oleh Jon Watts.

Film ini merupakan bagian pertama dari trilogi Spider-Man milik Marvel Cinematic Universe, yang menampilkan Tom Holland sebagai Peter Parker alias Spider-Man. Film ini juga dibintangi oleh sejumlah aktor ternama seperti Zendaya, Michael Keaton, Jon Favreau, Donald Glover, Marisa Tomei, dan Robert Downey Jr.

Spider-Man: Homecoming mendapat predikat fresh dari situs Rotten Tomatoes, dengan peringkat 92% berdasarkan 397 ulasan.

Sinopsis Film Spider-Man: Homecoming, Peter Parker Haus Validasi
Sinopsis Film Spider-Man: Homecoming, Peter Parker Haus Validasi

Sinopsis Film Spider-man: Homecoming

Setelah pertempuran di New York, Adrian Toomes, yang dikenal sebagai Vulture, bersama perusahaannya mendapatkan kontrak untuk membersihkan kerusakan yang terjadi. Namun, proses pembersihan tersebut dihentikan oleh Department of Damage Control (DODC), yang bekerja sama dengan Tony Stark dan pemerintah AS.

Merasa kesal karena diusir, Toomes memerintahkan pegawainya untuk mengambil serpihan batu berteknologi Chitauri dari puing-puing tersebut. Dari catu curian tersebut, Toomes berhasil mengembangkan senjata canggih.

Delapan tahun kemudian, Peter Parker direkrut oleh Stark untuk bergabung dengan Avengers dan membantu menyelesaikan konflik internal di Berlin.

Parker memilih untuk melanjutkan sekolahnya setelah Stark mengajaknya bergabung dalam misi yang lebih besar. Ia juga memutuskan keluar dari tim akademik di sekolahnya demi fokus memberantas kejahatan di luar sana.

Suatu malam, Parker berhasil menggagalkan perampokan ATM yang ternyata dilakukan oleh kelompok Toomes. Ia kemudian menyelidiki lebih jauh dan berhasil mengungkap identitas rahasia di balik aksi tersebut.

Di malam berikutnya, Parker menemukan aksi kejahatan berupa transaksi senjata ilegal yang dilakukan oleh kelompok Toomes. Namun, saat mencoba melawan mereka, Parker justru mengalami kecelakaan karena terjebak dalam parasut yang terpasang di kostum buatan Stark.

Stark, melalui Iron Man yang dikendalikan dari jarak jauh, menyelamatkan Parker dan memperingatkannya untuk tidak terlibat dalam kasus kriminal tersebut. Meski begitu, Parker berhasil mengambil senjata canggih dari kelompok Toomes dan mulai menyelidiki teknologi Chitauri yang terdapat di dalamnya.

 

