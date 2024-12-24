Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Ahn Jae Hong Gantikan Goo Kyo Hwan Bintangi Signal 2

Novita Melieyana , Jurnalis-Selasa, 24 Desember 2024 |06:50 WIB
Ahn Jae Hong Gantikan Goo Kyo Hwan Bintangi Signal 2
Ahn Jae Hong. (Foto: Soompi)
A
A
A

SEOUL - Ahn Jae Hong berpotensi gabung drama Signal 2. Aktor Reply 1988 itu dikabarkan akan memerankan karakter yang sebelumnya ditawarkan pada Goo Kyo Hwan. 

“Drama Signal 2 adalah salah satu tawaran drama yang datang padanya. Ahn Jae Hong masih mempertimbangkan tawaran itu dengan positif,” ujar agensi sang aktor dikutip dari Soompi, pada Selasa (24/12/2024).

Sayang, agensi tersebut enggan merilis detail karakter yang akan diperankan oleh sang aktor dalam drama tersebut. Namun jika Ahn Jae Hong menerima tawaran itu maka Signal 2 akan menjadi reuninya dengan Lee Je Hoon.

Ahn Jae Hong dan Lee Je Hoon diketahui terakhir kali beradu akting dalam film Time to Hunt yang dirilis Netflix pada 2020. Sementara itu produksi Signal 2 diumumkan pada awal 2024 dan dijadwalkan tayang tahun depan.

Signal berkisah tentang seorang profiler di kepolisian Korea Selatan yang membantu memecahkan kasus pembunuhan yang tak terpecahkan di masa lalu. 

Menariknya, semua kasus pembunuhan berantai itu terpecahkan berkat sebuah walkie-talkie yang membawanya berkomunikasi dengan seorang detektif di tahun ‘80-an. 

Series tersebut menuai sambutan positif penikmat drama Korea ketika dirilis pada 2016. Signal dinilai memiliki alur cerita yang menarik dengan akting tiga aktor terbaiknya: Lee Je Hoon, Jo Jin Woong, dan Kim Hye Soo.

(qlh)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/206/3190199//jang_nara-wCQq_large.jpg
Perdana, Jang Nara Berperan Jadi Villain dalam Drama Taxi Driver 3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/206/3188987//can_this_love_be_translated-gnfq_large.jpg
Drama Baru Kim Seon Ho dan Go Youn Jung Tayang 16 Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/206/3188682//moon_ga_young_dan_lee_min_ho-mZQ0_large.jpg
Lee Min Ho dan Moon Ga Young Digaet Bintangi Drama Scent of the Night
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/16/3188575//ilustrasi-sVwP_large.jpg
3 Alternatif Link Aman dan Legal Pengganti Drakorindo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/206/3188249//gong_hyo_jin-1sKl_large.jpg
Gong Hyo Jin Jadi Pembunuh Bayaran dalam Drama A Bona Fide Killer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/206/3188193//drama_liar-jLy6_large.jpg
Fix, Yoo Yeon Seok dan Seo Hyun Jin Reuni dalam Drama Liar 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement