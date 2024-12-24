Ahn Jae Hong Gantikan Goo Kyo Hwan Bintangi Signal 2

SEOUL - Ahn Jae Hong berpotensi gabung drama Signal 2. Aktor Reply 1988 itu dikabarkan akan memerankan karakter yang sebelumnya ditawarkan pada Goo Kyo Hwan.

“Drama Signal 2 adalah salah satu tawaran drama yang datang padanya. Ahn Jae Hong masih mempertimbangkan tawaran itu dengan positif,” ujar agensi sang aktor dikutip dari Soompi, pada Selasa (24/12/2024).

Sayang, agensi tersebut enggan merilis detail karakter yang akan diperankan oleh sang aktor dalam drama tersebut. Namun jika Ahn Jae Hong menerima tawaran itu maka Signal 2 akan menjadi reuninya dengan Lee Je Hoon.

Ahn Jae Hong dan Lee Je Hoon diketahui terakhir kali beradu akting dalam film Time to Hunt yang dirilis Netflix pada 2020. Sementara itu produksi Signal 2 diumumkan pada awal 2024 dan dijadwalkan tayang tahun depan.

Signal berkisah tentang seorang profiler di kepolisian Korea Selatan yang membantu memecahkan kasus pembunuhan yang tak terpecahkan di masa lalu.

Menariknya, semua kasus pembunuhan berantai itu terpecahkan berkat sebuah walkie-talkie yang membawanya berkomunikasi dengan seorang detektif di tahun ‘80-an.

Series tersebut menuai sambutan positif penikmat drama Korea ketika dirilis pada 2016. Signal dinilai memiliki alur cerita yang menarik dengan akting tiga aktor terbaiknya: Lee Je Hoon, Jo Jin Woong, dan Kim Hye Soo.

(qlh)