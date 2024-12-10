3 Drakor Populer di Desember 2024, dari Misteri hingga Komedi Romantis

3 Drakor Populer di Desember 2024, dari Misteri hingga Komedi Romantis. (Foto: When The Phone Ring/MBC)

JAKARTA - Drama Korea (drakor) populer di Desember 2024. Deretan drama tersebut tak hanya memasang para aktor besar, namun juga menyuguhkan genre dan plot menarik.

Sebut saja When The Phone Rings yang memasangkan Yoo Yeon Seok dan Chae Soo Bin. Drama itu diadaptasi dari web novel The Number You Have Dialed karya Geoneomulnyeo yang dirilis di Kakao, pada 2022.

Menariknya, dominasi When The Phone Rings ditahan oleh dua drama populer lainnya. Drama apa saja yang mampu mencuri perhatian pencinta drakor tersebut? Yuk, simak ulasan Okezone berikut ini.

3 Drakor Populer di Desember 2024

1.When The Phone Rings

Drama When The Phone Rings memulai debutnya di MBC, pada 22 November 2024. Kisahnya tentang sepasang suami istri, Baek Sa Eon (Yoo Yeon Seok) dan Hong Hee Jo (Chae Soo Bin) yang terpaksa menikah karena perjodohan politik.

Drakor Populer di Desember 2024. (Foto: When The Phone Rings/MBC)

Bae Sa Eon merupakan juru bicara Kepresidenan Korea Selatan yang dikenal karena ketampanan dan kecakapannya dalam menangani berbagai isu pemerintahan. Sementara Hong Hee Joo merupakan penerjemah bahasa isyarat.