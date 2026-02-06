Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Lee Chae Min Digaet Bintangi Drama Adaptasi Novel Hits Jepang

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 06 Februari 2026 |11:30 WIB
Lee Chae Min Digaet Bintangi Drama Adaptasi Novel Hits Jepang
Lee Chae Min Digaet Bintangi Drama Adaptasi Novel Hits Jepang. (Foto: DAZED)
JAKARTA - Lee Chae Min berpotensi comeback ke layar kaca lewat drama baru adaptasi novel hits Jepang, The Miracles of the Namiya General Store. Kabar tersebut kemudian ramai dibahas penggemar, pada Jumat (6/2/2026) pagi.  

Kabar itu, kemudian diklarifikasi oleh agensi sang aktor, VARO Entertainment. “Lee Chae Min mendapat tawaran untuk membintangi versi Korea drama The Miracles of the Namiya General Store. Saat ini, dia masih mempertimbangkan tawaran itu,” ujar agensi itu dikutip dari SpoTV News, Jumat (6/2/2026).

Lee Chae Min (DAZED)
Sekadar informasi, The Miracles of the Namiya General Store merupakan salah satu novel populer karya novelis Jepang, Higashino Keigo. Novel itu bercerita tentang tiga pencuri yang bersembunyi di Namiya General Store.

Bukan sembarang toko, Namiya General Store ternyata adalah tempat di mana masa lalu dan masa kini terhubung lewat sebuah surat yang membuka rahasia kehidupan para karakternya.

Mengutip Soompi, pada Jumat (6/2/2026), drama adaptasi The Miracles of the Namiya General Store akan terdiri dari 10 episode. Saat ini, tim produksi dikabarkan masih melakukan proses casting untuk para pemainnya.

Lee Chae Min (DAZED)
