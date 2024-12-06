Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

5 Kontroversi Hana Hanifah, Selebgram yang Diperiksa Kasus SPPD Fiktif DPRD Riau

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |19:04 WIB
5 Kontroversi Hana Hanifah, Selebgram yang Diperiksa Kasus SPPD Fiktif DPRD Riau
5 Kontroversi Hana Hanifah, Selebgram yang Diperiksa Kasus SPPD Fiktif DPRD Riau (Foto: IG Hana Hanifah)
A
A
A

JAKARTA - Nama Hana Hanifah kembali mencuri perhatian publik setelah dirinya diduga menerima dana terkait kasus korupsi perjalanan dinas DPRD Riau. Dugaan ini muncul setelah Polda Riau memeriksanya pada 5 Desember lalu mengenai aliran dana senilai ratusan juta rupiah yang diterimanya.

Ini bukan pertama kalinya Hana Hanifah menjadi sorotan. Sejak memulai karirnya sebagai artis FTV, Hana seringkali terlibat dalam berbagai isu dan kontroversi, yang selalu menarik perhatian media. Berikut adalah deretan kontroversi Hana Hanifah yang sempat menggemparkan dunia hiburan.

5 Kontroversi Hana Hanifah

5 Kontroversi Hana Hanifah, Selebgram yang Diperiksa Kasus SPPD Fiktif DPRD Riau
5 Kontroversi Hana Hanifah, Selebgram yang Diperiksa Kasus SPPD Fiktif DPRD Riau

1. Isu terima dana korupsi DPRD Riau

Pada 5 Desember 2024, Hana Hanifah diperiksa oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau terkait dugaan korupsi yang melibatkan perjalanan dinas fiktif di Sekretariat DPRD Riau.

Hana telah dimintai keterangan dari pukul 08.00 hingga 19.50 WIB di Mapolda Riau. Jika terbukti menerima uang hasil korupsi, Hana diminta untuk mengembalikannya ke negara. Hingga kini, kasus ini masih dalam tahap penyelidikan.

2. Bercerai setelah sebulan menikah

Pada Oktober 2023, Hana kembali menjadi pemberitaan setelah menggugat cerai suaminya, Rendy, hanya sebulan setelah pernikahan mereka. Gugatan tersebut didasarkan pada dugaan perselingkuhan dan kurangnya itikad baik selama pernikahan.

Dengan berbagai kontroversi yang terus bermunculan, Hana Hanifah kerap menjadi pusat perhatian, baik di dunia hiburan maupun di tengah masyarakat. Hingga kini, publik masih menunggu perkembangan terbaru dari kasus yang melibatkan dirinya.

3. Promosi Judi Online

Tidak berhenti di situ, pada 2022, ia kembali menghadapi masalah hukum setelah dilaporkan oleh PB SEMMI atas dugaan promosi judi online. Laporan tersebut disampaikan ke Polres Metro Jakarta Selatan, dengan bukti berupa unggahan di akun Instagram Hana yang mempromosikan situs judi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/33/3189588//davina_karamoy-kQJB_large.jpg
Heboh, Davina Karamoy Dituding Jadi Wanita Simpanan Mantan Menteri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/33/3189413//mpok_alpa-z4MP_large.jpg
Putri Mpok Alpa Menghilang, Ayah Tiri: Kalau Ada Masalah Selesaikan Baik-Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/33/3189409//dahlia_poland_dan_dicky_smash-R8Ht_large.jpg
Jelang Cerai, Dahlia Poland Curhat Bareng Dicky SM*SH  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/33/3189377//irish_bella_dan_ammar_zoni-zSwr_large.jpg
Irish Bella Kirim Video Anak, Rindu Ammar Zoni Terlampiaskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/33/3189176//ammar_zoni-CmVt_large.jpg
Ammar Zoni akan Bersidang di Jakarta Minggu Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/33/3189143//insanul_fahmi-ulmE_large.jpg
Insanul Fahmi Dicap Bocil Alay usai Curhat soal Kerasnya Hidup
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement