5 Kontroversi Hana Hanifah, Selebgram yang Diperiksa Kasus SPPD Fiktif DPRD Riau

JAKARTA - Nama Hana Hanifah kembali mencuri perhatian publik setelah dirinya diduga menerima dana terkait kasus korupsi perjalanan dinas DPRD Riau. Dugaan ini muncul setelah Polda Riau memeriksanya pada 5 Desember lalu mengenai aliran dana senilai ratusan juta rupiah yang diterimanya.

Ini bukan pertama kalinya Hana Hanifah menjadi sorotan. Sejak memulai karirnya sebagai artis FTV, Hana seringkali terlibat dalam berbagai isu dan kontroversi, yang selalu menarik perhatian media. Berikut adalah deretan kontroversi Hana Hanifah yang sempat menggemparkan dunia hiburan.

5 Kontroversi Hana Hanifah

5 Kontroversi Hana Hanifah, Selebgram yang Diperiksa Kasus SPPD Fiktif DPRD Riau

1. Isu terima dana korupsi DPRD Riau

Pada 5 Desember 2024, Hana Hanifah diperiksa oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau terkait dugaan korupsi yang melibatkan perjalanan dinas fiktif di Sekretariat DPRD Riau.

Hana telah dimintai keterangan dari pukul 08.00 hingga 19.50 WIB di Mapolda Riau. Jika terbukti menerima uang hasil korupsi, Hana diminta untuk mengembalikannya ke negara. Hingga kini, kasus ini masih dalam tahap penyelidikan.

2. Bercerai setelah sebulan menikah

Pada Oktober 2023, Hana kembali menjadi pemberitaan setelah menggugat cerai suaminya, Rendy, hanya sebulan setelah pernikahan mereka. Gugatan tersebut didasarkan pada dugaan perselingkuhan dan kurangnya itikad baik selama pernikahan.

Dengan berbagai kontroversi yang terus bermunculan, Hana Hanifah kerap menjadi pusat perhatian, baik di dunia hiburan maupun di tengah masyarakat. Hingga kini, publik masih menunggu perkembangan terbaru dari kasus yang melibatkan dirinya.

3. Promosi Judi Online

Tidak berhenti di situ, pada 2022, ia kembali menghadapi masalah hukum setelah dilaporkan oleh PB SEMMI atas dugaan promosi judi online. Laporan tersebut disampaikan ke Polres Metro Jakarta Selatan, dengan bukti berupa unggahan di akun Instagram Hana yang mempromosikan situs judi.