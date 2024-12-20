Sinopsis Film Vantage Point, Terorisme dari Berbagai Sudut Pandang

JAKARTA - Sinopsis film Vantage Point akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Vantage Point merupakan film aksi politik yang berfokus pada upaya pembunuhan presiden Amerika Serikat dari berbagai sudut pandang.

Vantage Point disutradarai oleh Pete Travis, sedangkan skenarionya ditulis oleh Barry L. Levy. Banyak aktor senior yang dilibatkan dalam film ini, seperti Dennis Quaid, Matthew Fox, Forest Whitaker, William Hurt, dan Sigourney Weaver sebagai pemeran utama.

Vantage Point menerima beragam tinjauan dari para kritikus. Film ini mendapat rating 6,6/10 dari lebih 155 ribu pengguna di IMDB dan 34% penerimaan dari 154 pengguna di Rotten Tomatoes.

Film Vantage Point

Sinopsis Film Vantage Point

Berlatarkan kota Salamanca di Spanyol, di awal film berfokus pada Produser GNN, Rex Brooks, yang sedang mengarahkan liputan berita kepada tampilan Presiden Amerika Serikat, Henry Ashton, yang sudah tiba di kota tersebut untuk memulai pertemuan Internasional melawan terorisme.

Tiba-tiba Presiden Henry ditembak dua kali di atas podium saat walikota Salamanca sedang memperkenalkan presiden kepada publik. Tidak lama, terdengar sebuah ledakan di luar plaza yang diikuti oleh ledakan kedua di podium yang menewaskan dan melukai banyak orang.

Film kemudian menceritakan bagaimana upaya pembunuhan Presiden Ashton dari berbagai sudut pandang. Mulai dari sudut pandang seorang agen secret service bernama Thomas Barnes yang menyadari menyadari sesuatu yang aneh dari tirai berkibar di sebuah gedung yang diduga kosong di detik-detik sebelum presiden naik ke panggung.

Setelah presiden tertembak, Barnes mencurigai seorang pria bernama Enrique yang bergegas ke arah podium dan menghadangnya. Setelah ledakan kedua, Barnes menerobos masuk ke studio GNN untuk melihat rekaman kejadian tersebut.

Tak lama, Barnes kemudian menerima telepon dari agen secret service lainnya. Agen tersebut melaporkan bahwa dirinya sedang mengejar orang yang diduga merupakan tersangka dari kejadian tersebut.

Kemudian beralih ke sudut pandang ke sudut pandang pria yang dihadang Barnes, Enrique yang ternyata merupakan seorang Spanyol yang ditugaskan untuk menjaga walikota. Enrique yang mendengar kabar kekasihnya, Veronica, sedang berpelukkan dengan orang asing pun segera menemui kekasihnya tersebut.

Namun Veronica malah meyakinkannya tentang tentang cintanya dan memberi Enrique sebuah tas. Akan tetapi tiba-tiba, presiden tertembak. Enrique pun segera bergegas melindungi walikota, tetapi dihadang oleh Barnes.