HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Jumat 20 Desember 2024: Keyakinan Biru pada Ratna

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 20 Desember 2024 |18:07 WIB
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Jumat 20 Desember 2024: Keyakinan Biru pada Ratna
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Jumat 20 Desember 2024, keyakinan Biru pada Ratna. (Foto: RCTI)
A
A
A

JAKARTA - Biru meminta maaf kepada Amira karena Vernie dan Maudy jadi semakin benci dengan Amira. Momen romantis mereka tiba-tiba diganggu oleh kecoa hingga Biru teriak geli sampai dia keluar dari mobil dan Amira yang mengambil kecoanya.

Di sisi lain, Vernie check-in di hotel yang sama di mana Maudy ketahuan dengan Pak Chandra, tapi Vernie tidak peduli. Noah dan Baron akhirnya pulang. Di sisi lain Vernie jadi kepikiran bagaimana kalau Noah tahu bahwa Arkana bukan anak Noah.

Biru menanyakan kepada Amira apa dia benar yakin untuk mendonorkan hatinya. Amira pun meyakinkan Biru. Biru yang tidak bisa tidur  mendapati penyakit Ratna yang kembali kambuh. Biru takut kondisi Ratna semakin parah. Dia memohon agar Ratna mau segera dioperasi dengan donor dari Amira, namun Ratna masih bimbang karena takut Biru tidak bisa mencintai Amira dan akan menceraikannya. Mendengar perkataannya, Biru tersentak. Biru berjanji pada Ratna kalau ia tak akan bercerai dengan Amira serta selalu menjaga dan mendampingi Amira.

Apakah Ratna mau menjalankan operasi dan menerima donor dari Amira sesuai permintaan Biru? Saksikan Layar Drama Terbelenggu Rindu setiap hari pukul 18.15 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek.

(tty)

