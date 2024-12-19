Sinopsis Film 21 Bridges, Kisah Pelik Penangkapan Gembong Narkoba

JAKARTA - Sinopsis film 21 Bridges akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. 21 Bridges merupakan laga thriller Amerika Serikat yang rilis pada tahun 2019.

Film ini disutradarai oleh Brian Kirk, diproduksi oleh Joe dan Anthony Russo, serta dibintangi oleh Chadwick Boseman, Sienna Miller, Stephan James, Keith David, Taylor Kitsch, dan J.K. Simmons.

Film 21 Bridges mendapat peringkat 6,6/10 dari 77 ribu ulasan di IMDb dan 55% dari 139 ulasan di Rotten Tomatoes.

Sinopsis Film 21 Bridges

Andre Davis adalah seorang perwira NYPD yang sukses, mengikuti jejak ayahnya. Sayangnya, ayahnya tewas terbunuh saat bertugas mengejar pengedar narkoba ketika Andre masih berusia 13 tahun. Kesedihan yang mendalam atas kehilangan tersebut membuat Andre bertekad untuk menjadi polisi.

Andre menjadi sosok yang dihormati setelah berhasil meniti karir sebagai polisi. Berkat kecerdasannya, ia berhasil menangkap pengedar narkoba yang beroperasi di wilayahnya.

Andre terkenal karena kemampuannya menghajar penjahat kelas kakap dengan sangat brutal. Ia memang dikenal sebagai polisi yang tidak ragu untuk menggunakan kekuatan dalam menangkap penjahat.

Suatu hari, Andre dihadapkan pada masalah besar. Pasukan militer bernama Michael dan Ray merampok paket kokain bernilai tinggi. Keduanya sangat sulit dihentikan, bahkan menyebabkan delapan polisi tewas akibat aksi mereka.

Kondisi ini membuat Andre dan timnya bergerak untuk menangkap Michael dan Ray.

Andre ditugaskan untuk menangani kasus tersebut dan diberi perintah untuk menutup seluruh jembatan yang menghubungkan Manhattan dengan New York.