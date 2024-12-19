Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film White House Down, Jatuhnya Amerika Serikat

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Kamis, 19 Desember 2024 |22:13 WIB
Sinopsis Film White House Down, Jatuhnya Amerika Serikat
Sinopsis Film White House Down, Jatuhnya Amerika Serikat (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis film White House Down akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. White House Down adalah film thriller aksi politik Amerika tahun 2013, yang disutradarai oleh Roland Emmerich dan ditulis oleh James Vanderbilt.

Film berdurasi 137 menit ini menceritakan perjuangan seorang petugas keamanan yang berusaha menyelamatkan putrinya dan Presiden Amerika Serikat dari aksi teroris di Gedung Putih. White House Down dibintangi oleh Channing Tatum, Jamie Foxx, Maggie Gyllenhaal, Jason Clarke, Richard Jenkins, James Woods, dan Michael Murphy.

Menurut Rotten Tomatoes, film ini mendapat peringkat 52% dari 200 ulasan, dengan rata -  rata 5,5/10.

Sinopsis Film White House Down, Jatuhnya Amerika Serikat
Sinopsis Film White House Down, Jatuhnya Amerika Serikat

Sinopsis Film White House Down

John Cale, seorang petugas keamanan capitol, ditugaskan untuk melindungi juru bicara kepresidenan, Eli Raphelson. Namun, sebenarnya ia bercita-cita untuk naik jabatan menjadi agen rahasia sekaligus pengawal presiden.

Suatu hari, Cale mengajak putrinya, Emily Cale, mengunjungi Gedung Putih dengan harapan membuatnya bangga. Selama sesi wawancara, ia membawa Emily berkeliling istana kepresidenan tersebut.

Emily merasa sangat senang bisa melihat langsung bagian dalam Gedung Putih. Kebahagiaannya semakin bertambah ketika ia bertemu dengan Presiden Sawyer dan pengawalnya, Walker.

Namun, tak lama setelah itu, musibah terjadi. Sekelompok penyusup yang dipimpin oleh Emil Stenz melakukan serangan dengan target utama Presiden Sawyer. Penyerangan tersebut didasari oleh kekecewaan terhadap kebijakan damai Presiden Sawyer, yang berencana menarik seluruh pasukan AS dari Timur Tengah.

Para penyusup menjalankan aksinya dengan menyandera banyak orang di Gedung Putih. Cale termasuk salah satu yang disandera, sementara Emily sedang berada di toilet saat kejadian berlangsung.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/206/3177325/arya_saloka-CrD6_large.jpg
Sinopsis Film Dendam Malam Kelam: Misteri Raibnya Jenazah Istri Arya Saloka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/206/3163514/tinggal_meninggal-SI8e_large.jpg
Sinopsis Film Tinggal Meninggal, Ketika Gema Mencari Perhatian dari Duka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/206/3161783/merah_putih_one_for_all-doj3_large.jpg
Sinopsis Film Merah Putih One for All, Animasi Indonesia yang Banjir Kritik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/206/3158887/a_normal_woman-2AOJ_large.jpg
Sinopsis Film A Normal Woman, Sisi Gelap Mewahnya Dunia Sosialita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/206/3145891/sinopsis_film_bleeding_steel-SaXd_large.jpg
Sinopsis Film Bleeding Steel, Aksi Jackie Chan Hadapi Ancaman Cyborg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/206/3145624/sinopsis_film_hunter_killer-Oal5_large.jpg
Sinopsis Film Hunter Killer, Kerja Sama AS dan Rusia di Tengah Kudeta 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement