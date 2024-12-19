Sinopsis Film White House Down, Jatuhnya Amerika Serikat

JAKARTA - Sinopsis film White House Down akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. White House Down adalah film thriller aksi politik Amerika tahun 2013, yang disutradarai oleh Roland Emmerich dan ditulis oleh James Vanderbilt.

Film berdurasi 137 menit ini menceritakan perjuangan seorang petugas keamanan yang berusaha menyelamatkan putrinya dan Presiden Amerika Serikat dari aksi teroris di Gedung Putih. White House Down dibintangi oleh Channing Tatum, Jamie Foxx, Maggie Gyllenhaal, Jason Clarke, Richard Jenkins, James Woods, dan Michael Murphy.

Menurut Rotten Tomatoes, film ini mendapat peringkat 52% dari 200 ulasan, dengan rata - rata 5,5/10.

Sinopsis Film White House Down

John Cale, seorang petugas keamanan capitol, ditugaskan untuk melindungi juru bicara kepresidenan, Eli Raphelson. Namun, sebenarnya ia bercita-cita untuk naik jabatan menjadi agen rahasia sekaligus pengawal presiden.

Suatu hari, Cale mengajak putrinya, Emily Cale, mengunjungi Gedung Putih dengan harapan membuatnya bangga. Selama sesi wawancara, ia membawa Emily berkeliling istana kepresidenan tersebut.

Emily merasa sangat senang bisa melihat langsung bagian dalam Gedung Putih. Kebahagiaannya semakin bertambah ketika ia bertemu dengan Presiden Sawyer dan pengawalnya, Walker.

Namun, tak lama setelah itu, musibah terjadi. Sekelompok penyusup yang dipimpin oleh Emil Stenz melakukan serangan dengan target utama Presiden Sawyer. Penyerangan tersebut didasari oleh kekecewaan terhadap kebijakan damai Presiden Sawyer, yang berencana menarik seluruh pasukan AS dari Timur Tengah.

Para penyusup menjalankan aksinya dengan menyandera banyak orang di Gedung Putih. Cale termasuk salah satu yang disandera, sementara Emily sedang berada di toilet saat kejadian berlangsung.