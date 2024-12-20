Radja Siap Comeback di Akhir Tahun 2024

JAKARTA - Grup musik rock legendaris Indonesia, Radja, kembali menghadirkan kejutan bagi para penggemarnya. Band ini akan merilis single terbaru berjudul Apa Sih pada 21 Desember 2024, sebagai persembahan istimewa untuk menutup tahun dengan penuh makna.

Lagu Apa Sih mengangkat tema universal tentang rasa ingin tahu, keraguan, dan pencarian makna dalam kehidupan sehari-hari. Dengan lirik yang sederhana namun penuh makna serta aransemen musik yang kuat, Radja kembali menunjukkan kemampuan mereka dalam menciptakan karya yang relevan dan menyentuh hati para pendengar.

Ian Kasela, vokalis Radja, menjelaskan bahwa lagu ini terinspirasi dari pengalaman hidup sehari-hari yang kerap membuat seseorang bertanya-tanya.

"Lewat lagu ini, kami ingin menyampaikan bahwa tidak apa-apa jika kita sering bertanya-tanya tentang hidup. Justru dari pertanyaan itu kita bisa menemukan jawaban dan makna sejati," ungkap Ian.

Sementara itu, Moldy, gitaris sekaligus komposer utama Radja, menjelaskan bahwa Apa Sih akan menghadirkan warna musik yang lebih segar namun tetap mempertahankan ciri khas band ini.

"Kami mencoba eksplorasi baru dalam aransemen, tetapi tetap menjaga elemen yang membuat Radja dikenali oleh para penggemar setia," ujar Moldy.