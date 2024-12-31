Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Spotify Take Down Lagu Apa Sih Milik Radja Imbas Isu Plagiarisme

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 31 Desember 2024 |08:04 WIB
Spotify Take Down Lagu Apa Sih Milik Radja Imbas Isu Plagiarisme
Spotify Take Down Lagu Apa Sih Milik Radja Imbas Isu Plagiarisme. (Foto: Instagram/Radja)
A
A
A

JAKARTA - Lagu Apa Sih yang dirilis Radja, pada 21 Desember silam mendadak tak bisa ditemukan di platform musik Spotify. Diduga, lagu tersebut ditake down imbas isu plagiarisme.

“Lagu Apa Sih milik Radja ditake down dari Spotify karena plagiarisme dari lagu APT Rose BLACKPINK dan Bruno Mars,” ujar akun @indopopbase di platfom X seperti dikutip pada Selasa (31/12/2024). 

Saat mencari lagu Apa Sih di Spotify, judul single tersebut masih bisa ditemukan. Namun lagu tersebut sudah tak bisa diputar dan tertulis tak lagi tersedia di platform tersebut.

Sejak awal perilisannya, lagu Apa Sih milik Radja sudah menuai kontroversi. Dimulai dari ‘gimmick’ memasang sticker monyet di wajah Vadel Badjideh yang menjadi model video klip lagu tersebut hingga kemiripan lagunya dengan single populer APT.

Moldy ‘Radja’ tak menampik lagu Apa Sih terinspirasi dari APT yang telah didengarkan lebih dari 754 juta kali di Spotify. Hal inilah yang menuai protes keras pencinta musik K-Pop sekaligus mengundang kecewa penikmat musik Tanah Air. 

Tak hanya dari segi musik, video klip Lagu Apa Sih yang dirilis di YouTube juga dianggap menjiplak konsep MV APT. Hal ini karena nuansa video klip terlihat mirip dengan APT milik Rose.

Hal ini membuat Radja banjir komentar keras netizen. “23 tahun berkarier rusak sama satu orang yang punya ide jelek dan norak,” sindir @Symbian60V2.

Band Radja
Lagu Apa Sih milik Band Radja ditake down Spotify. (Foto: X/@IndoPopBase)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/205/3142847/radja_band-Cag2_large.JPG
Rilis Single Baru, Radja Ingin Musiknya Didengar Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/205/3142618/band_radja-H7xt_large.jpg
Radja Dituding Jiplak Lirik Lagu Batas Senja, Ian Kasela: Selain Donatur, Dilarang Ngatur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/205/3103272/troye_sivan-rORj_large.jpg
Moldy Klaim Troye Sivan Jiplak Lagu Tulus Milik Radja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/33/3101713/ian_kasela_radja-lSPv_large.jpg
Segini Bayaran Radja, Band Lawas yang Tersandung Isu Plagiarisme
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/28/205/3099386/band_radja-AvEj_large.jpg
Radja Klaim Terinspirasi dari Lagu APT, Randy Nidji Beri Sindiran Menohok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/24/33/3098340/radja-Bk4N_large.jpg
Radja Tak Hapus Video Klip yang Pasang Wajah Vadel Badjideh dengan Stiker Monyet
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement