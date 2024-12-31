Spotify Take Down Lagu Apa Sih Milik Radja Imbas Isu Plagiarisme

JAKARTA - Lagu Apa Sih yang dirilis Radja, pada 21 Desember silam mendadak tak bisa ditemukan di platform musik Spotify. Diduga, lagu tersebut ditake down imbas isu plagiarisme.

“Lagu Apa Sih milik Radja ditake down dari Spotify karena plagiarisme dari lagu APT Rose BLACKPINK dan Bruno Mars,” ujar akun @indopopbase di platfom X seperti dikutip pada Selasa (31/12/2024).

Saat mencari lagu Apa Sih di Spotify, judul single tersebut masih bisa ditemukan. Namun lagu tersebut sudah tak bisa diputar dan tertulis tak lagi tersedia di platform tersebut.

Sejak awal perilisannya, lagu Apa Sih milik Radja sudah menuai kontroversi. Dimulai dari ‘gimmick’ memasang sticker monyet di wajah Vadel Badjideh yang menjadi model video klip lagu tersebut hingga kemiripan lagunya dengan single populer APT.

Moldy ‘Radja’ tak menampik lagu Apa Sih terinspirasi dari APT yang telah didengarkan lebih dari 754 juta kali di Spotify. Hal inilah yang menuai protes keras pencinta musik K-Pop sekaligus mengundang kecewa penikmat musik Tanah Air.

Tak hanya dari segi musik, video klip Lagu Apa Sih yang dirilis di YouTube juga dianggap menjiplak konsep MV APT. Hal ini karena nuansa video klip terlihat mirip dengan APT milik Rose.

Hal ini membuat Radja banjir komentar keras netizen. “23 tahun berkarier rusak sama satu orang yang punya ide jelek dan norak,” sindir @Symbian60V2.