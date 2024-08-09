Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Moldy Radja Dituding Curi Audio Musisi Austria demi Konten

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |17:05 WIB
Moldy Radja Dituding Curi Audio Musisi Austria demi Konten
Moldy Radja Dituding Curi Audio Musisi Austria demi Konten (Foto: YouTube)
A
A
A

JAKARTA - Gitaris grup band Radja, Mulyadi alias Moldy, dituding mencuri audio musisi asal Austria, Simon Eichinger. Hal itu diduga dilakukan Moldy demi konten di Instagram.

Usut punya usut, audio yang diduga dicuri Moldy itu ketika Simon meng-cover lagu Dream Theater berjudul Another Day.

Simon pun mengaku baru mengetahui kejadian ini usai gitaris berkacamata hitam itu mengunggah konten cover di Instagram @moldy_radja pada 31 Juli 2024.

Moldy Radja Dituding Curi Audio Musisi Austria demi Konten (Foto: YouTube)


"Ada orang Indonesia memainkan Another Day dari Dream Theater, dan ada sesuatu yang janggal sejak awal," kata Simon Eichinger dikutip dari kanal YouTubenya, Jum'at (9/8/2024).

"Saya rasa saya tidak butuh untuk menjelaskan mengapa ini disebut fake playing. Vibratonya dan banyak hal tidak sesuai dengan audio," tambahnya.

Sejak awal melihat video itu, Simon merasa banyak kejanggalan. Dia pun meyakini audio yang diunggah Moldy merupakan hasil permainan gitarnya sendiri.


"Itu terdengar sangat familiar, jadi saya menontong ulang cover Another Day yang saya lakukan, dan dia sungguh mencuri audio saya. Itu mungkin bagian favorit saya, tidak ada slide," tegasnya.

Simon kemudian mengaku terkejut setelah mengetahui ketenaran Moldy dikancah permusikan Indonesia. Sebab, banyak yang netizen yang tak percaya dengan tudingan ini.

 

Halaman:
1 2
