HOME CELEBRITY TV SCOOP

Duet Nassar dan Radja Siap Goyang Konser Kilau Raya MNCTV K33setiaan

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 16 Oktober 2024 |11:25 WIB
Duet Nassar dan Radja Siap Goyang Konser Kilau Raya MNCTV K33setiaan
Duet Nassar dan Radja Siap Goyang Konser Kilau Raya MNCTV K33setiaan. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Malam puncak perayaan HUT ke-33 MNCTV ditandai dengan konser Road To Kilau Raya K33setiaan. Di panggung ini, untuk pertama kalinya pedangdut Nassar akan sepanggung dengan band Radja.

Selain Nassar, konser K33setiaan juga akan menghadirkan deretan pedangdut ternama seperti Elvy Sukaesih, Iis Dahlia, Inul Daratista, Iyeth Bustami, Siti Badriah, Ayu Ting Ting, dan Happy Asmara.

Konser K33setiaan
Konser Kilau Raya MNCTV K33setiaan. (Foto: MNC Media)

Tak hanya Radja, Armada dan JKT48 juga akan memberikan penampilan terbaik mereka di panggung K33setiaan. Konser ini juga akan dimeriahkan penampilan Limbad, Aisha Keem, Wina KDI, Husen KDI, dan Mayangsari Ambyar.

Ada juga nama Jingga Ambyar, Resty Ambyar, Zainul RSD, Fazria Primadona, Lova Primadona, Kiky Primadona, Vanny KSB, Nabila KSB, Kiky KSB, dan Bravery. Sementara Irfan Hakim, Angel Karamoy, Ramzi, Rian Ibram, dan Vega Darwanti ditunjuk untuk memandu konser tersebut.

Konser Kilau Raya K33setiaan akan ditayangkan langsung oleh MNCTV dari Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada 21 Oktober 2024, pukul 19.00 WIB.*

(SIS)

