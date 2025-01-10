Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Moldy Klaim Troye Sivan Jiplak Lagu Tulus Milik Radja

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 10 Januari 2025 |18:30 WIB
Moldy Klaim Troye Sivan Jiplak Lagu Tulus Milik Radja
Moldy Klaim Troye Sivan Jiplak Lagu Tulus Milik Radja. (Foto: Instagram/@troyesivan)
JAKARTA - Moldy tak terima Radja dicap sebagai band plagiat setelah merilis Apa Sih, pada 21 Desember 2024. Lagu itu dinilai publik memiliki kemiripan dengan single APT dari Rose BLACKPINK dan Bruno Mars. 

Lewat video yang diunggah akun Instagram resmi Radja, @radjabandofficial, Moldy menegaskan, lagu Apa Sih sama sekali tidak melanggar ketentuan hak cipta. 

Gitaris 52 tahun itu mengungkapkan, Apa Sih milik Radja hanya ‘mengadopsi’ sepenggal nada di awal lagu APT. Itu pun, menurut Moldy, demi kepentingan gimmick semata. 

“Yang namanya plagiat itu kalau nadanya sama, seperti yang dilakukan Troye Sivan. Secara nada, reff lagu Angel Baby itu menjiplak single Tulus dari Radja,” ujarnya seperti dikutip dari Instagram Radja, pada Jumat (10/1/2025).  

Bersama video tersebut, Moldy memberikan pesan untuk warganet yang menyebut Radja melakukan plagiarisme karya. 

