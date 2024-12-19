Andin vs Karen di Grand Final KDI 2024, Siapa Juara Pilihan Juri?

JAKARTA - KDI 2024 segera melahirkan juara baru bintang dangdut masa depan. Kini, babak Grand Final akan menjadi panggung duel untuk Andin (Ketapang) dan Karen (Ogan Komering Ilir).

Malam ini (19/12/2024), Andin dan Karen akan memberikan penampilan terbaik mereka untuk terakhir kali. Karen membuka Grand Final KDI 2024 dengan penampilan enerjik lewat lagu Goyang Heboh. Tak kalah enerjik, Andin melantunkan Laguku dengan musik menghentak.

Selanjutnya, mereka berduet untuk membawakan OST populer KDI, Jadilah Bintang. Momen duet tersebut memperlihatkan bagaimana mereka melangkah bersama meraih mimpi.

Grand Final KDI 2024. (Foto: Instagram/@kdiofficial)

Lalu siapa di antara kedua grand finalis yang lebih layak menjadi juara KDI 2024? Pertanyaan itu tampaknya agak sulit dijawab Elvy Sukaesih, Iis Dahlia, dan Inul Daratista selaku juri.

Mereka menilai, Andin dan Karen memiliki ciri khas masing-masing. Jika Andin lebih bermain di dangdut klasik dengan cengkok mendayu-dayu, Karen memilih rockdut dengan vokal powerful.