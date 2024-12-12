4 Kontestan Siap Bersaing di Dangdut F4antasy Kontes KDI 2024

Empat kontestan KDI 2024 yang tersisa harus bersaing demi mengamankan posisi di grand final. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Ajang Kontes KDI 2024 kini hanya menyisakan empat kontestan setelah Azril asal Labuhan Batu Selatan tereliminasi karena mendapat vote terendah pekan lalu. Kini, mereka akan kembali tampil di babak 'Dangdut F4ntasy' malam ini.

Top 4 yang akan tampil malam ini adalah Ifa asal Bulukumba, Karen dari Ogan Komering Ilir, Firsa asal Bangka Belitung, dan Andin dari Ketapang. Penampilan mereka bisa ditonton di MNCTV, pada Kamis (12/12/2024), pukul 20.00 WIB.

Babak empat besar ini, menjadi pembuktian bagi para kontestan dalam mengeksplorasi vokal dan teknik bernyanyi mereka. Dengan tantangan yang semakin berat, keempat kontestan harus menyuguhkan penampilan terbaik untuk melangkah lmenuju juara.

Malam ini, Firsa cs akan berhadapan dengan juri bintang yang terdiri atas Elvy Sukaesih, Hetty Koes Endang, Inul Daratista dan Iis Dahlia. Acara ini akan dipandu oleh Irfan Hakim, Vega Darwanti, dan Okky Lukman.

Tak hanya itu, aksi panggung spektakuler dengan sentuhan magic dari Master Limbad dan Aladull akan memeriahkan panggung Kontes KDI 2024. Siapakah yang akan bertahan ke babak Grand Final KDI 2024? Saksikan terus perjalanan mereka di Kontes KDI 2024.

Jangan lewatkan dan bersiaplah menjadi saksi lahirnya bintang dangdut masa depan di KDI 2024 setiap Kamis, pukul 20.00 WIB hanya di MNCTV Selalu di Hati.*

(SIS)