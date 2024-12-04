Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Besok Malam, 5 Kontestan Siap Bersaing di Panggung Kontes KDI 2024

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |16:24 WIB
Besok Malam, 5 Kontestan Siap Bersaing di Panggung Kontes KDI 2024
Kontes KDI 2024
A
A
A

JAKARTA - Kontes KDI 2024 kini menyisakan lima kontestan terbaik setelah Fania asal Palembang tereliminasi pada 28 November silam. Dia tersingkir dari kompetisi karena mendapat vote terendah.

Lima kontestan yang tersisa adalah Azril (Labuhan Batu Selatan), Andin (Ketapang), Ifa (Bulukumba), Karen (Ogan Komering Ilir), dan Firsa (Bangka Belitung). Mereka akan kembali bersaing di Kontes KDI 2024, pada Kamis (5/12/2024), pukul 20.00 WIB.

Panggung Top 5 KDI 2024 akan diisi dengan sederet duet spesial penuh kejutan. Persaingan dipastikan semakin sengit karena kemampuan vokal dan penguasaan panggung para kontestan terus meningkat.

Penampilan lima kontestan tersebut akan dinilai oleh juri bintang yang diisi oleh Iis Dahlia, Inul Daratista, Iyeth Bustami, Ayu Ting Ting, dan Ivan Gunawan. 

Panggung KDI 2024 dipastikan semakin meriah dengan penampilan spesial para alumni KDI yang akan membawakan masing-masing single hits mereka. Lalu siapa yang akan melaju ke babak Top 4 KDI 2024?

Pastikan Anda memberi dukungan kepada kontestan jagoan lewat aplikasi RCTI+ yang bisa diunduh lewat App Store dan Play Store. Saksikan Kontes KDI 2024 di MNCTV, pada Kamis (5/12/2024), pukul 20.00 WIB.*

(SIS)

Telusuri berita celebrity lainnya
