6 Kontestan Siap Panaskan Panggung Kontes KDI 2024

Novita Melieyana , Jurnalis-Selasa, 26 November 2024 |19:30 WIB
6 Kontestan Siap Panaskan Panggung Kontes KDI 2024
Top 6 Kontes KDI 2024. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Enam kontestan Kontes KDI 2024 siap bersaing untuk mengamankan lima kursi di babak selanjutnya. Jumlah peserta yang semakin mengerucut dipastikan akan membuat persaingan semakin panas.

Enam kontestan yang akan tampil pekan ini adalah Azril (Labuhan Batu Selatan), Andin (Ketapang), Firsa (Bangka Belitung), Fania (Palembang), Karen (Ogan Komering Ilir), dan Ifa (Bulukumba).

Penampilan keenam kontestan itu nantinya akan dinilai oleh juri tamu yang diisi oleh Iis Dahlia, Inul Daratista, Iyeth Bustami, dan desain Ivan Gunawan. Acara semakin meriah karena dipandu duet host Irfan Hakim dan Vega Darwanti.

Kontes KDI 2024
Top 6 Kontes KDI 2024. (Foto: MNC Media)

Selain menilai penampilan para kontestan, sang master fashion juga akan memberikan make over yang akan membuat mereka terlihat elegan dan penuh gaya. Nah penasaran dengan penampilan enam peserta Kontes KDI 2024?

Tonton Top 6 Kontes KDI 2024 yang akan tayang di MNCTV, pada 28 November 2024, pukul 20.00 WIB. 

Agar jagoan Anda tetap melaju ke babak selanjutnya, pastikan memberikan vote lewat aplikasi RCTI+. Unduh aplikasinya lewat App Store dan Play Store, lalu berikan vote Anda sebanyak-banyaknya.**

(SIS)

