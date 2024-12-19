Berstandar Internasional, Film ZANNA: Whisper of Volcano Isle Siap Tayang 4 Negara

Berstandar Internasional, Film ZANNA: Whisper of Volcano Isle Siap Tayang 4 Negara. (Foto: Okezone/Nurul Amanah)

JAKARTA - Film animasi ZANNA: Whisper of Volcano Isle akan memeriahkan bioskop Tanah Air dan menemani anak-anak Indonesia di awal tahun 2025.

Liliana Tanoesoedibjo, Executive Chairwoman MNC Group mengatakan, ZANNA merupakan film produksi MNC Animation yang diproduksi dengan kualitas berstandar internasional.

“Kami membuat film ini dengan kerja keras dan passion. Dalam produksinya, kami berkolaborasi dengan animator Kanada,” ujarnya di Plaza Indonesia, Jakarta Pusat, pada Kamis (19/12/2024).

Liliana Tanoesoedibjo menambahkan, beberapa lagu dalam ZANNA juga diproduksi di luar negeri. “Jadi, memang penggarapan film animasi satu ini sesuai dengan standar internasional,” imbuhnya.

Alasan inilah yang membuat film ini dilirik negara lain. Setelah debut di Indonesia pada 2 Januari 2025, ZANNA: Whisper of Volcano Isle akan tayang di Malaysia, Brunei, Singapura, dan Kamboja.

Liliana Tanoesoedibjo saat konferensi pers film ZANNA: Whisper of Volcano Isle di Plaza Indonesia, Jakarta Pusat, pada 19 Desember 2024. (Foto: Okezone/Nurul Amanah)

“Kami tak mau hanya jago kandang. Jangan hanya membawa film Hollywood masuk ke Indonesia, kita pun bisa bawa sesuatu ke luar negeri,” kata Liliana menambahkan.

MNC Animation ingin membuktikan bahwa film animasi produksi anak bangsa tak kalah saing dengan produk luar negeri. Baik dari segi visual, karakter, maupun cerita.