Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Berstandar Internasional, Film ZANNA: Whisper of Volcano Isle Siap Tayang 4 Negara

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 19 Desember 2024 |18:30 WIB
Berstandar Internasional, Film ZANNA: Whisper of Volcano Isle Siap Tayang 4 Negara
Berstandar Internasional, Film ZANNA: Whisper of Volcano Isle Siap Tayang 4 Negara. (Foto: Okezone/Nurul Amanah)
A
A
A

JAKARTA - Film animasi ZANNA: Whisper of Volcano Isle akan memeriahkan bioskop Tanah Air dan menemani anak-anak Indonesia di awal tahun 2025. 

Liliana Tanoesoedibjo, Executive Chairwoman MNC Group mengatakan, ZANNA merupakan film produksi MNC Animation yang diproduksi dengan kualitas berstandar internasional. 

“Kami membuat film ini dengan kerja keras dan passion. Dalam produksinya, kami berkolaborasi dengan animator Kanada,” ujarnya di Plaza Indonesia, Jakarta Pusat, pada Kamis (19/12/2024).

Liliana Tanoesoedibjo menambahkan, beberapa lagu dalam ZANNA juga diproduksi di luar negeri. “Jadi, memang penggarapan film animasi satu ini sesuai dengan standar internasional,” imbuhnya.

Alasan inilah yang membuat film ini dilirik negara lain. Setelah debut di Indonesia pada 2 Januari 2025, ZANNA: Whisper of Volcano Isle akan tayang di Malaysia, Brunei, Singapura, dan Kamboja.

Konferensi Pers ZANNA
Liliana Tanoesoedibjo saat konferensi pers film ZANNA: Whisper of Volcano Isle di Plaza Indonesia, Jakarta Pusat, pada 19 Desember 2024. (Foto: Okezone/Nurul Amanah)

“Kami tak mau hanya jago kandang. Jangan hanya membawa film Hollywood masuk ke Indonesia, kita pun bisa bawa sesuatu ke luar negeri,” kata Liliana menambahkan. 

MNC Animation ingin membuktikan bahwa film animasi produksi anak bangsa tak kalah saing dengan produk luar negeri. Baik dari segi visual, karakter, maupun cerita.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/33/3161859/merah_putih_one_for_all-euI6_large.jpg
Sutradara Film Jumbo Tanggapi Kontroversi Film Merah Putih One For All
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/19/206/3132171/film_jumbo-Yrhg_large.png
Wapres Gibran: Film Jumbo Jadi Era Baru Industri Animasi Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/15/206/3131175/film_jumbo-OVJN_large.jpg
Jumbo Jadi Film Animasi Asia Tenggara Terlaris Sepanjang Masa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/02/206/3100695/zanna_whisper_of_volcano_isle-w94G_large.jpeg
ZANNA: Whisper of Volcano Isle Resmi Tayang, Ada Promo Menarik untuk Anda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/31/206/3100323/zanna_whisper_of_volcano_isle-X6oO_large.jpg
Film ZANNA: Whisper of Volcano Isle Tayang di Bioskop Mulai 2 Januari 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/206/3098671/zanna_whisper_of_volcano_isle-nbrd_large.jpg
5 Alasan Film ZANNA: Whisper of Volcano Isle Jadi Pilihan Tepat untuk Libur Sekolah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement