Film ZANNA: Whisper of Volcano Isle Siap Tayang di Bioskop Awal 2025

Novita Melieyana , Jurnalis-Sabtu, 30 November 2024 |13:31 WIB
Film ZANNA: Whisper of Volcano Isle Siap Tayang di Bioskop Awal 2025
Zanna: Whisper of Volcano Isle. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Film animasi ZANNA: Whisper of Volcano Isle akan tayang di bioskop, pada 2 Januari 2025. Tak hanya di Indonesia, film produksi MNC Animation itu juga akan tayang di beberapa negara, seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam.

Jelang penayangannya, MNC Animation merilis poster resmi film tersebut yang menampilkan Zanna si karakter utama bersama dua peri cantik, Dinda dan Novi. Tak ketinggalan hewan ngengat lucu sahabat para peri bernama Bonbon, dan ajudan kerajaan yang humoris, Drako.

Sosok yang juga mencuri perhatian dalam poster itu adalah karakter pemimpin dunia bawah tanah, Atlas, yang kejam dan serakah. Keunikan setiap karakter dalam film animasi ini didukung oleh jajaran selebriti berbakat sebagai pengisi suara.

Mereka adalah Alya Nurshabrina, Ghea Indrawari, Brooklyn Alif Rea, Ayu Dyah Pasha, hingga Robby Purba. Seluruh pengisi suara memberi nyawa pada setiap karakter sehingga mampu menyampaikan pesan dengan baik.

Tidak hanya itu, alunan musik tema yang easy listening dan menyenangkan dalam film ini seolah mengajak penonton untuk ikut bernyanyi bersama. Semua elemen dalam film ini bersatu menjadi paket lengkap yang menghibur.

Film ZANNA: Whisper of Volcano Isle berkisah tentang seorang gadis bernama Zanna yang terpisah dengan keluarganya. Suatu ketika, ia tak sengaja masuk ke dunia yang penuh keajaiban.

Bersama dua peri cantik, Dinda dan Novi, Zanna memberanikan diri untuk menjelajah berbagai hal baru yang menantang, hingga melawan serangan pasukan musuh yang jahat.

