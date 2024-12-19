Cerita Nadia Bulan Sofya Alami Pengalaman Mistis saat Syuting Pulung Gantung

JAKARTA - Nadia Bulan Sofya berbagi pengalaman mistis yang dialaminya selama proses syuting film horor perdananya, Pulung Gantung. Film produksi Makara Production ini mengambil lokasi syuting di sebuah gua di kawasan Gunung Kidul, Yogyakarta, daerah yang dikenal masyarakat sebagai lokasi seringnya kasus bunuh diri dengan cara gantung diri.

Suasana mencekam lokasi syuting membawa pengalaman unik bagi Nadia, yang merupakan adik dari aktris Ratu Sofya. Salah satu kejadian mistis terjadi saat Nadia melakukan adegan kesurupan sambil menangis.

“Sebelum ke sana, aku riset dulu tempatnya. Tempatnya indah, tapi pengalaman mistisnya banyak. Ada adegan di kamar sama Ryan (Andrew Barrett), syuting malam banget, dan setiap kali take, lampunya mati,” ungkap Nadia dalam konferensi pers di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan.

Insiden mati lampu tersebut membuat Nadia harus mengulang pengambilan adegan hingga tujuh kali.

“Adegan itu berat banget. Aku dan Andrew harus nangis-nangis sampai mata merah. Bayangkan, tujuh kali take,” tambahnya.

Sebagai pendatang baru di dunia akting, Nadia mengaku sering meminta bimbingan dari sang kakak, Ratu Sofya, untuk mendalami perannya sebagai Alana.

“Setiap habis syuting, aku selalu ngobrol sama kakak. Dia kasih masukan, tapi nggak bisa nemenin karena lagi syuting juga,” jelasnya.

Proses syuting Pulung Gantung berlangsung selama 14 hari, bertepatan dengan bulan Ramadan.

Film ini mengisahkan perjalanan Ryan, Alana, Ben, dan Elsa ke Desa Rawapendem untuk melayat ayah Ryan, Prasetyo. Namun, mereka menemukan bahwa desa tersebut dikutuk oleh makhluk mistis bernama Pulung Gantung. Berwujud bola api, Pulung Gantung menyerang orang-orang yang depresi atau lemah iman, memaksa mereka untuk bunuh diri dengan cara menggantung diri.

Film yang dibintangi oleh Egi Fedly, Nadia Bulan Sofya, Annisa Aurelia Kaila, Andrew Barrett, Michael Russell, Adelia Rasya, dan Indra Pacique ini menawarkan sudut pandang baru terhadap mitos Pulung Gantung.

“Film ini memberikan pandangan berbeda tentang mitos tersebut,” ujar Egi Fedly.