Biodata dan Agama Nadia Vega, Pesinetron yang Kini Tinggal di Luar Negeri



JAKARTA – Lama tak terdengar di industri hiburan tanah air, Nadia Vega kembali banyak diperbincangkan di media sosial beberapa waktu yang lalu usai penampakan bangunan terbengkalai yang diduga merupakan rumahnya viral di media sosial.

Nadia Vega menjelaskan bahwa bangunan tersebut bukanlah rumahnya. Namun, rumah tersebut memang merupakan bagian dari proyek game buatan Nadia Vega bersama teman-temannya yang mengangkat tema social impact dan polusi plastik.

“Nama project-nya itu Rumah. Kebetulan pas dengan rumah ini,” terang Nadia Vega, dikutip dari acara BROWNIS pada Kamis (5/12/2024).

Lama tak pulang ke Indonesia, Nadia Vega memilih melanjutkan pendidikannya dan bekerja di luar negeri usai menikah dengan Sultan Yaar Jorik Dozy. Selain menjadi developer game, Nadia Vega juga mempunyai beberapa bisnis. Penasaran dengan kehidupan pribadi Nadia Vega? Berikut biodata dan agama Nadia Vega.



Biodata dan Agama Nadia Vega

Nadia Vega merupakan seorang aktris, penyanyi, dan penari asal Indonesia yang lahir di Pekanbaru, 12 Desember 1987. Walaupun lebih dikenal sebagai seorang aktris, Nadia Vega ternyata sempat menjadi seorang penyanyi.

Lagu-lagu yang pernah dirilis oleh Nadia Vega antara lain, Bidadari (2002), Arti Persahabatan (2003), Don’t Ask (2005), dan Cinta Sesaat (2007) yang merupakan lagu duet Nadia Vega dengan sang mantan kekasih, Aldi Taher.

Nadia Vega memulai kariernya di dunia seni peran dengan membintangi sinetron Inikah Rasanya Cinta (2005) sebagai Mini. Dalam film ini, Nadia Vega beradu peran dengan Alyssa Soebandono dan Gilbert Marciano.

Kemudian Nadia Vega melanjutkan kariernya di bidang perfilman tanah air dengan membintangi sejumlah film, yaitu Leak (2007), Keumala (2012), Masih Adakah Cinta Kita (2013), dan Gas Kuy (2021). Selain film, Nadia Vega juga sempat membintangi sejumlah judul FTV.

Nadia Vega menikah dengan Sultan Yaar Jorik Dozy pada tahun 2015 silam. Keduanya diketahui menganut agama Islam.

Setelah menikah, Nadia dan suami memutuskan untuk tinggal di Singapura dalam jangka waktu yang cukup lama. Setelah beberapa waktu menetap di Singapura, Nadia dan suami diketahui sempat menetap di beberapa negara lain di Eropa.

Selama di luar negeri, Nadia Vega melanjutkan pendidikannya dengan mengambil pendidikan sarjana di Royal Melbourne of Technology University (RMIT), Australia, mengambil jurusan Media Digital Interaktif.

Nadia mengaku bahwa ia mengambil jurusan tersebut karena ia memang berencana menjadi seorang animator di masa depan. Dikutip dari The Jakarta Post, Nadia bahkan sudah menerima beberapa komisi untuk mendesain poster dari perusahaan animasi asing pada saat itu.

Setelah tamat sarjana, Nadia Vega mendapat beasiswa Executive Women Scholarship untuk melanjutkan sekolah di Roma Business School, Italia. Nadia pun berhasil menyelesaikan pendidikan S2-nya di Italia pada tahun 2023 silam.