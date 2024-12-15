Indonesian Idol Season XIII Banyak yang Trending, Ini Kontestannya

DUA episode pertama penayangan Senin (9/12) dan Selasa (10/12), Indonesian Idol Season XIII sudah berhasil memunculkan banyak bakat – bakat baru yang langsung mencuri perhatian publik dan berhasil menarik perhatian dunia jagat maya.

Para kontestan berhasil menunjukkan bakat mereka yang lua biasa, menciptakan momen-momen yang tak terlupakan, dan tentu saja, membuat para juri jatuh hati. Selain memiliki suara merdu, mereka juga memiliki pesona yang luar biasa yang membuat juri, seperti Bang Judika, Mas Anang, Bunda Maia, BCL, Teh Rossa serta juri tamu Ello dan Marion Jola terkesan.

Tak hanya sekedar penampilan yang memukau, setiap audisi juga selalu menyuguhkan momen – momen ketegangan, haru, lucu dan penuh kebahagiaan, terutama ketika para juri memberikan keputusan penting lolos atau tidaknya kontestan menuju babak selanjutnya.

Beberapa kontestan dari episode pertama sudah berhasil menarik perhatian banyak orang dan menjadi trending topic di media sosial. Sebut saja Jibon si anak tongkrongan, yang memiliki penampilan yang sangat khas, Jayadi yang mampu membuat para juri menangis terharu.

Rafi yang berhasil mendapatkan “Yes” dari Mas Anang, Kenko si paket lengkap, dan Syiffa yang cantik dan berbakat yang semuanya berhasil merebut Golden Ticket dan melanjutkan perjalanan mereka ke babak selanjutnya.