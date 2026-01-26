17 Kontestan Terbaik Siap Bertarung di Final Showcase Indonesian Idol XIV!

JAKARTA - Perjalanan Indonesian Idol Season XIV semakin menegangkan. Sebanyak 21 kontestan yang berhasil lolos dari babak eliminasi kembali harus berjuang di babak Showcase yang digelar pada awal minggu kemarin. Ini menjadi momen krusial, karena untuk pertama kalinya mereka tampil dengan tekanan besar demi mengamankan langkah menuju babak selanjutnya.

Di babak ini, banyak kontestan berhasil menunjukkan penampilan terbaiknya, membuktikan kualitas vokal dan karakter masing-masing. Namun, tak sedikit pula yang harus menghadapi kenyataan pahit. Rasa terlalu gugup membuat beberapa penampilan terasa menurun, bahkan dari kontestan yang sebelumnya tampil konsisten.

Sorotan tertuju pada Dandy Panjawi, yang sukses mencuri perhatian juri dengan penampilan memukaunya hingga mendapatkan dua standing ovation sekaligus dari Rossa dan BCL. Tak kalah mencuri perhatian, Keenan Laksita yang membawakan lagu “Sedia Aku Sebelum Hujan” milik Idgitaf juga berhasil membuat Rossa berdiri memberikan apresiasi penuh.

Namun, gemerlap panggung Showcase tak selalu berakhir manis. Meski tampil impresif, baik Dandy Panjawi maupun Keenan Laksita tetap harus menghadapi hasil voting penonton. Sebanyak 9 kontestan dengan perolehan vote terendah harus berada di posisi rawan dan terancam gugur dari kompetisi.

Di sinilah peran juri menjadi penentu. Para juri mendapatkan kesempatan untuk menyelamatkan 5 dari 9 kontestan dengan vote terendah, demi memberikan mereka satu peluang terakhir untuk membuktikan diri di babak Final Showcase. Keputusan ini tentu menjadi momen penuh ketegangan sekaligus haru bagi para kontestan.