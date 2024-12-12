Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Wika Salim, Penyanyi Dangdut yang Ditipu Manajemen

Brigitta Putri , Jurnalis-Jum'at, 13 Desember 2024 |07:01 WIB
Biodata dan Agama Wika Salim, Penyanyi Dangdut yang Ditipu Manajemen
Biodata dan Agama Wika Salim, Penyanyi Dangdut yang Ditipu Manajemen (Foto: IG Wika Salim)
JAKARTA – Penyanyi dangdut Wika Salim menjadi topik perbincangan hangat akhir-akhir ini setelah dirinya mengaku telah menjadi korban penggelapan dana yang diduga dilakukan oleh salah satu oknum dari pihak manajemennya.

Wika sama sekali tidak menyangka hal tersebut akan terjadi lantaran ia menganggap oknum tersebut sudah dianggapnya sebagai bagian dari keluarga. Merasa dirugikan, Wika Salim pun melayangkan somasi kepada sang pelaku.

“Kejadian pelaporan udah seminggu lalu dan kuasa hukum aku, Mas Sandy, sudah kasih waktu seminggu untuk menyelesaikan. Kita bisa stop ini kalau memang dia mau menyelesaikan secara kekeluargaan,” tutur Wika Salim saat menjadi bintang tamu di acara Rumpi yang tayang pada Selasa (10/12/2024).

Biodata dan Agama Wika Salim, Penyanyi Dangdut yang Ditipu Manajemen
Biodata dan Agama Wika Salim, Penyanyi Dangdut yang Ditipu Manajemen

Wika mengaku dirinya siap melaporkan sang pelaku jika masih belum ada itikad baik yang datang dari sang pelaku. Saat ini, Wika sudah menyerahkan segala urusan kasus tersebut sepenuhnya kepada pihak berwajib dan kuasa hukumnya, Sandy Arifin.

Viralnya kasus penggelapan dana Wika Salim tentu membuat masyarakat penasaran mengenai kehidupan pribadi Wika Salim. Berikut biodata dan agama Wika Salim.

Biodata dan Agama Wika Salim

Wika Salim merupakan seorang penyanyi dangdut, aktris, sekaligus presenter asal Indonesia yang lahir di Bogor, 26 Februari 1992. Wika merupakan anak bungsu dari pasangan Agus Salim dan Mujiarti. Wika Salim menganut agama Islam.

Wika Salim lahir dari keluarga berdarah seni. Ayahnya merupakan seorang gitaris orkes dangdut, sedangkan ibunya merupakan seorang penyanyi dangdut saat masih muda. Sejak kecil, Wika Salim hidup dalam kesederhanaan dengan keluarganya.

Ingin membahagiakan kedua orang tuanya, Wika Salim bertekad menjadi seorang penyanyi. Ia pun mengikuti audisi ajang pencarian bakat dangdut, StarDut, yang disiarkan di Indosiar pada tahun 2008. Wika berhasil maju sampai ke babak final.

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
