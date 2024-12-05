Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Wika Salim Syok Dikhianati oleh Manajemen: Kok Tega Banget

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |14:02 WIB
Wika Salim Syok Dikhianati oleh Manajemen: Kok Tega Banget
Wika Salim
A
A
A

JAKARTA - Wika Salim mengungkapkan kekecewaan mendalam setelah mengetahui bahwa manajemennya diduga menggelapkan honor manggung yang menjadi haknya. Akibat tindakan tersebut, Wika mengalami kerugian hingga miliaran rupiah.

Ditemani kuasa hukumnya, Sandy Arifin, Wika mendatangi Polda Metro Jaya untuk berkonsultasi mengenai langkah hukum yang dapat diambil atas kasus ini.

Setelah berkonsultasi, Wika melalui tim hukumnya melayangkan somasi kepada pihak manajemen. Somasi tersebut memberikan waktu satu minggu bagi pihak manajemen untuk memenuhi kewajibannya.

Wika Salim Syok Dikhianati oleh Manajemennya: Kok Tega Banget
Wika Salim Syok Dikhianati oleh Manajemennya: Kok Tega Banget

"Jika dalam waktu seminggu somasi tidak dipenuhi, maka kami akan membawa masalah ini ke jalur hukum," tegas Sandy Arifin di Polda Metro Jaya, Rabu (4/12/2024).

Saat berbicara kepada media, Wika tak kuasa menahan air mata. Ia mengaku sangat terpukul dan merasa dikhianati oleh pihak yang selama ini ia percayai.

"Ini sebenarnya terjadi seminggu yang lalu, dan jujur aku masih syok. Aku nggak bisa banyak bicara karena rasa kecewa ini terlalu besar," ujar Wika Salim dengan suara bergetar.

Ia juga menekankan bahwa dampak dari kejadian ini tidak hanya dirasakan olehnya, tetapi juga oleh tim yang selama ini bekerja bersamanya.

"Ini bukan cuma soal aku. Tim yang kerja bareng aku juga dirugikan. Mereka sudah bekerja keras, tapi kok malah seperti ini jadinya," ungkapnya penuh kesedihan.

Wika merasa sangat terluka karena pihak manajemen yang selama ini bekerja dekat dengannya tega melakukan hal tersebut. Padahal, mereka mengetahui betul perjuangan Wika dalam mencari nafkah untuk keluarganya.

"Aku kerja untuk keluarga. Mereka tahu gimana aku berjuang selama ini. Makanya aku syok banget, kok bisa tega seperti ini," kata Wika dengan nada penuh kekecewaan.

Lebih menyakitkan lagi, hubungan Wika dengan pihak manajemen selama ini terjalin sangat dekat. Namun, penghianatan tersebut justru datang dari orang yang seharusnya menjadi bagian dari kepercayaannya.

"Kalau dikhianati orang dekat, pasti sakit banget. Aku ini orangnya lurus-lurus aja, nggak pernah mikir bakal terjadi hal seperti ini. Jadi waktu dikasih tahu, aku benar-benar syok," jelasnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/12/33/3130278/wika_salim-KS2n_large.jpg
Wajah Baru Wika Salim Usai Ketok Magic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/26/33/3117395/wika_salim-zucX_large.jpg
Kerap Tampil Seksi, Wika Salim Santai Hadapi Hujatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/21/33/3106494/wika_salim-vs1F_large.jpg
Tak Ada Iktikad Baik, Wika Salim Resmi Laporkan Oknum Manajemen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/12/33/3095007/wika_salim-IrVJ_large.jpg
Biodata dan Agama Wika Salim, Penyanyi Dangdut yang Ditipu Manajemen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/07/33/3093227/wika_salim-JSld_large.jpeg
SPECIAL REPORT: Honor Miliaran Rupiah Wika Salim Raib di Tangan Manajemen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/19/33/2997899/wika-salim-berharap-tukul-arwana-lekas-sembuh-meski-belum-diizinkan-menjenguk-NWkC2sbHXG.jpg
Wika Salim Berharap Tukul Arwana Lekas Sembuh Meski Belum Diizinkan Menjenguk
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement