Wika Salim Syok Dikhianati oleh Manajemen: Kok Tega Banget

JAKARTA - Wika Salim mengungkapkan kekecewaan mendalam setelah mengetahui bahwa manajemennya diduga menggelapkan honor manggung yang menjadi haknya. Akibat tindakan tersebut, Wika mengalami kerugian hingga miliaran rupiah.

Ditemani kuasa hukumnya, Sandy Arifin, Wika mendatangi Polda Metro Jaya untuk berkonsultasi mengenai langkah hukum yang dapat diambil atas kasus ini.

Setelah berkonsultasi, Wika melalui tim hukumnya melayangkan somasi kepada pihak manajemen. Somasi tersebut memberikan waktu satu minggu bagi pihak manajemen untuk memenuhi kewajibannya.

"Jika dalam waktu seminggu somasi tidak dipenuhi, maka kami akan membawa masalah ini ke jalur hukum," tegas Sandy Arifin di Polda Metro Jaya, Rabu (4/12/2024).

Saat berbicara kepada media, Wika tak kuasa menahan air mata. Ia mengaku sangat terpukul dan merasa dikhianati oleh pihak yang selama ini ia percayai.

"Ini sebenarnya terjadi seminggu yang lalu, dan jujur aku masih syok. Aku nggak bisa banyak bicara karena rasa kecewa ini terlalu besar," ujar Wika Salim dengan suara bergetar.

Ia juga menekankan bahwa dampak dari kejadian ini tidak hanya dirasakan olehnya, tetapi juga oleh tim yang selama ini bekerja bersamanya.

"Ini bukan cuma soal aku. Tim yang kerja bareng aku juga dirugikan. Mereka sudah bekerja keras, tapi kok malah seperti ini jadinya," ungkapnya penuh kesedihan.

Wika merasa sangat terluka karena pihak manajemen yang selama ini bekerja dekat dengannya tega melakukan hal tersebut. Padahal, mereka mengetahui betul perjuangan Wika dalam mencari nafkah untuk keluarganya.

"Aku kerja untuk keluarga. Mereka tahu gimana aku berjuang selama ini. Makanya aku syok banget, kok bisa tega seperti ini," kata Wika dengan nada penuh kekecewaan.

Lebih menyakitkan lagi, hubungan Wika dengan pihak manajemen selama ini terjalin sangat dekat. Namun, penghianatan tersebut justru datang dari orang yang seharusnya menjadi bagian dari kepercayaannya.

"Kalau dikhianati orang dekat, pasti sakit banget. Aku ini orangnya lurus-lurus aja, nggak pernah mikir bakal terjadi hal seperti ini. Jadi waktu dikasih tahu, aku benar-benar syok," jelasnya.