Wajah Baru Wika Salim Usai Ketok Magic

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 12 April 2025 |19:02 WIB
Wajah Baru Wika Salim Usai Ketok Magic
Wajah Baru Wika Salim Usai Ketok Magic (Foto: IG Wika Salim)
JAKARTA - Penyanyi Wika Salim kembali mencuri perhatian publik setelah penampilan terbarunya di Instagram menuai beragam komentar dari netizen. Banyak yang mengaku pangling dengan wajah Wika yang terlihat berbeda, hingga muncul dugaan bahwa ia menjalani operasi plastik.

Menanggapi isu tersebut, Wika memilih untuk tidak membantah secara langsung. Ia justru menanggapinya dengan candaan saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, belum lama ini.

"Sebenarnya bukan operasi, tapi ketok magic ya," ujarnya sambil tertawa.

Wajah Baru Wika Salim Usai Ketok Magic
Wajah Baru Wika Salim Usai Ketok Magic

Menurut Wika, keinginan untuk melakukan perawatan kecantikan adalah hal wajar, apalagi bagi perempuan. Ia menilai, seiring bertambahnya usia, keinginan untuk merawat diri agar tetap tampil menarik akan muncul secara alami.

