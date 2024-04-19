Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Wika Salim Berharap Tukul Arwana Lekas Sembuh Meski Belum Diizinkan Menjenguk

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |14:35 WIB
Wika Salim Berharap Tukul Arwana Lekas Sembuh Meski Belum Diizinkan Menjenguk
Wika Salim berharap Tukul Arwana lekas sembuh (Foto: Instagram/wikasalim)
A
A
A

JAKARTA - Wika Salim mengaku bahwa dirinya hingga kini belum mendapatkan kesempatan menjenguk Tukul Arwana. Hal itu terjadi lantaran hingga kini keluarga belum mengizinkannya untuk datang lantaran Tukul sendiri masih berada dalam proses pemulihan, usai mengalami pendarahan otak pada 2021.

Meski begitu, Wika memaklumi keputusan dari pihak keluarga karena Tukul Arwana benar-benar membutuhkan waktu yang ekstra dalam proses pemulihannya.

"Kondisi Mas Tukul sendiri aku dapat banyak kabarnya dari orang-orang terdekatnya tapi kalau untuk melihat langsung Mas Tukul belum bisa karena dari keluarga belum mengizinkan," ungkap Wika Salim saat ditemui di kawasan SCBD Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Pelantun Madu Merah ini menyebut ,meskipun belum diperkenankan pihak keluarga untuk bertemu, dirinya masih berkomunikasi dengan pihak keluarga. Bahkan usai mendengar perkembangan terakhir yang semakin membaik, Wika Salim pun berharap agar Tukul Arwana segera sembuh dari sakit yang dialaminya.

"Masih rentan banget dan ekstra penjagaannya jadi aku tuh nggak bisa berkomunikasi biar mas Tukul bisa cepat pulih, kalau komunikasi Alhamdulillah masih tetapi lewat keluarganya," jelas Wika.

Wika Salim

Wika Salim berharap Tukul Arwana lekas sembuh (Foto: Instagram/wikasalim)


Kendati demikian, Wika Salim tak menampik bahwa dirinya sangat rindu dengan sosok Tukul Arwana yang selalu ceria dan lekat dengan candaan. Apalagi Tukul merupakan salah satu figur sangat membantu dalam karirnya di dunia hiburan.

Saat ini, nama Wika Salim cukup populer di tengah masyarakat dengan sejumlah karya-karyanya di dunia tarik suara.

"Kangen karena mas Tukul orang banyak membantu di karir aku karena dulu aku juga host yang benar-benar bisa notice Wika Salim itu dari acaranya Mas Tukul dikasih kesempatan host bersama Mas Tukul," jelasnya.

"Salah satu berkah dan rezeki buat aku dan salah kepercayaan buat aku kasih kepercayaan supaya aku mau bisa jadi hostnya dia," tutur Wika.

