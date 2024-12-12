Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Wika Salim Syok Berat Saat Tahu Honor Miliaran Rupiah Digelapkan Oknum Manajemen

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |09:38 WIB
Wika Salim Syok Berat Saat Tahu Honor Miliaran Rupiah Digelapkan Oknum Manajemen
Wika Salim Syok Berat Saat Tahu Honor Miliaran Rupiah Digelapkan Oknum Manajemen. (Foto: Instagram/Wika Salim)
A
A
A

JAKARTA - Wika Salim mengaku, dugaan penggelapan dana yang dilakukan oleh oknum manajemen membuatnya syok berat hingga memengaruhi psikologisnya.

“Ada hal-hal yang seharusnya berjalan dengan baik tapi karena masalah ini banyak hal berantakan. Jadi aku merasa terganggu saja secara mental,” ujarnya saat ditemui di Tendean, Jakarta Selatan.

Namun Wika Salim sadar, dia tidak seharusnya berlama-lama larut dalam kesedihan dan harus segera bangkit. Dia tak ingin permasalahan tersebut menghancurkan kariernya.

“Ini kan salah aku juga ya. Jadi aku berusaha memperbaiki semuanya agar pekerjaan dan timku bisa tetap berjalan sebagaimana mestinya,” tuturnya. 

Setelah permasalahan ini mencuat dan berpotensi masuk ke ranah hukum, perlahan banyak kelakuan buruk oknum manajemen itu yang terbongkar dengan sendirinya. 

