HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

SPECIAL REPORT: Honor Miliaran Rupiah Wika Salim Raib di Tangan Manajemen

Novita Melieyana , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |12:12 WIB
SPECIAL REPORT: Honor Miliaran Rupiah Wika Salim Raib di Tangan Manajemen
SPECIAL REPORT: Honor Miliaran Rupiah Wika Salim Raib di Tangan Manajemen (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wika Salim datang dengan kabar duka. Ia mengungkapkan kekecewaan setelah mendapati dugaan penggelapan dana yang dilakukan oleh pihak manajemennya. 

Akibat tindakan tersebut, Wika mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Wika tak menyangka dikhianati oleh orang terdekatnya sendiri.

Bersama kuasa hukumnya, Sandy Arifin, Wika Salim kemudian mendatangi Polda Metro Jaya untuk berkonsultasi terkait langkah hukum yang dapat diambil atas kasus tersebut. 

SPECIAL REPORT: Honor Miliaran Rupiah Wika Salim Raib di Tangan Manajemen
SPECIAL REPORT: Honor Miliaran Rupiah Wika Salim Raib di Tangan Manajemen

Setelah berkomunikasi dengan pihak kepolisian, tim hukum Wika melayangkan somasi terbuka kepada pihak manajemen, memberikan waktu satu minggu untuk menyelesaikan kewajiban yang belum dipenuhi.

“Jika dalam waktu seminggu somasi tidak dipenuhi, maka kami akan membawa masalah ini ke jalur hukum,” tegas Sandy Arifin saat ditemui di Polda Metro Jaya pada 4 Desember 2024.

Wika Salim Menangis

Wika Salim, dengan mata berkaca-kaca, mengungkapkan betapa terpukulnya dia mengetahui bahwa pihak yang selama ini ia percayai justru tega mengkhianatinya.

“Kejadian ini baru ketahuan seminggu lalu. Aku benar-benar syok. Aku nggak bisa ngomong apa-apa saking kecewanya,” ujar pelantun Madu Merah tersebut sambil menangis.

Tidak hanya merugikan dirinya secara finansial, tindakan ini juga berdampak pada banyak kru yang bekerja bersamanya.

“Ini bukan cuma soal aku. Tim yang sudah kerja keras bareng aku juga dirugikan. Mereka sudah melakukan yang terbaik, tapi kok malah jadi seperti ini,” ungkap Wika dengan penuh kesedihan.

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
