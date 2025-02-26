Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kerap Tampil Seksi, Wika Salim Santai Hadapi Hujatan

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 26 Februari 2025 |10:13 WIB
Kerap Tampil Seksi, Wika Salim Santai Hadapi Hujatan
Kerap Tampil Seksi, Wika Salim Santai Hadapi Hujatan (Foto: IG Wika Salim)
A
A
A

JAKARTA - Wika Salim sudah terbiasa dengan berbagai komentar miring tentangnya karena citra sebagai penyanyi dangdut yang kerap tampil seksi. Baginya, hujatan adalah bagian dari lika-liku perjalanan kariernya di industri hiburan.

Setiap kali membagikan postingan di media sosial, seringkali muncul hujatan tentang penampilannya tapi tak semua orang menuliskan komentar buruk tentang dirinya.

"Lumayan (dihujat). Iya ada aja (dihujatnya), sebenarnya selalu ada kalau di postingan aku pasti ada yang pro, ada yang kontra," ungkap Wika Salim dikutip dari tayangan Obrolan Tiap Waktu, Rabu (26/2/2025).  

Kerap Tampil Seksi, Wika Salim Santai Hadapi Hujatan
Kerap Tampil Seksi, Wika Salim Santai Hadapi Hujatan

Wika Salim sadar betul bahwa satu stigma yang sering melekat pada penyanyi dangdut penampilan seksi dan goyangannya. Wika pun membenarkan bahwa dirinya juga pernah dicap negatif karena hal tersebut.

"Ya kalau itu ada (dicap jelek sebagai penyanyi dangdut), apalagi kan dangdut nggak lepas dari image-nya yang seksi, goyang," kata Wika.

Meski menghadapi berbagai komentar negatif, Wika tetap bersyukur dengan segala pencapaian dalam kariernya. 

Halaman:
1 2
Halaman:
