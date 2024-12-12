Sinopsis Film Kickboxer Vengeance

JAKARTA - Sinopsis film Kickboxer: Vengeance akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Kickboxer: Vengeance merupakan film aksi bela diri Amerika Serikat yang rilis pada tahun 2016.

Film keenam dari waralaba Kickboxer ini disutradarai oleh John Stockwell, ditulis oleh Dimitri Logothetis dan Jim McGrath, serta dibintangi oleh Dave Bautista, Alain Moussi, Gina Carano, George St-Pierre, dan Jean Claude Van Damme.

Menurut Rotten Tomatoes, Kickboxer: Vengeance mendapat peringkat 41% dari 34 ulasan, dengan rata - rata 4,6/10.

Sinopsis Film Kickboxer: Vengeance

Kedua kakak beradik, Kurt Sloane dan Eric Sloane merupakan keturunan keluarga seni bela diri yang terkenal di wilayahnya. Eric, sang kakak, adalah atlet kickboxing, sementara Kurt berperan sebagai manajernya.

Suatu hari, Eric menerima undangan untuk bertarung melawan Tong Po, juara kickboxing yang tak terkalahkan di sebuah pertandingan ilegal di Thailand.

Meski awalnya ragu, Eric akhirnya menerima tantangan tersebut setelah dijanjikan imbalan yang sangat besar. Berbeda dengan Eric, Kurt justru menolaknya karena khawatir akan keselamatan kakaknya.

Tekad Eric yang kuat membuat mereka berdua tetap pergi ke Thailand untuk memenuhi tantangan bertarung. Namun, pertandingan itu berakhir tragis ketika Tong Po dengan kejam melukai Eric, menyebabkan cedera parah yang akhirnya merenggut nyawanya.

Setelah melihat kakaknya tergeletak tak bernyawa, Kurt melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Namun, karena kekurangan bukti, Tong Po tidak bisa ditahan.

Kurt pun memberanikan diri menemui Tong Po untuk membalas dendam, tetapi tubuhnya hancur lebur setelah dihajar habis-habisan.