Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Kickboxer Vengeance

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |22:06 WIB
Sinopsis Film Kickboxer Vengeance
Sinopsis film Kickboxer Vengeance (foto; ist)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis film Kickboxer: Vengeance akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Kickboxer: Vengeance merupakan film aksi bela diri Amerika Serikat yang rilis pada tahun 2016.

Film keenam dari waralaba Kickboxer ini disutradarai oleh John Stockwell, ditulis oleh Dimitri Logothetis dan Jim McGrath, serta dibintangi oleh Dave Bautista, Alain Moussi, Gina Carano, George St-Pierre, dan Jean Claude Van Damme.

Menurut Rotten Tomatoes, Kickboxer: Vengeance mendapat peringkat 41% dari 34 ulasan, dengan rata - rata 4,6/10.

Sinopsis Film Kickboxer Vengeance
Sinopsis Film Kickboxer Vengeance

Sinopsis Film Kickboxer: Vengeance

Kedua kakak beradik, Kurt Sloane dan Eric Sloane merupakan keturunan keluarga seni bela diri yang terkenal di wilayahnya. Eric, sang kakak, adalah atlet kickboxing, sementara Kurt berperan sebagai manajernya.

Suatu hari, Eric menerima undangan untuk bertarung melawan Tong Po, juara kickboxing yang tak terkalahkan di sebuah pertandingan ilegal di Thailand.

Meski awalnya ragu, Eric akhirnya menerima tantangan tersebut setelah dijanjikan imbalan yang sangat besar. Berbeda dengan Eric, Kurt justru menolaknya karena khawatir akan keselamatan kakaknya.

Tekad Eric yang kuat membuat mereka berdua tetap pergi ke Thailand untuk memenuhi tantangan bertarung.  Namun, pertandingan itu berakhir tragis ketika Tong Po dengan kejam melukai Eric, menyebabkan cedera parah yang akhirnya merenggut nyawanya.

Setelah melihat kakaknya tergeletak tak bernyawa, Kurt melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Namun, karena kekurangan bukti, Tong Po tidak bisa ditahan.

Kurt pun memberanikan diri menemui Tong Po untuk membalas dendam, tetapi tubuhnya hancur lebur setelah dihajar habis-habisan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/206/3177325/arya_saloka-CrD6_large.jpg
Sinopsis Film Dendam Malam Kelam: Misteri Raibnya Jenazah Istri Arya Saloka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/206/3163514/tinggal_meninggal-SI8e_large.jpg
Sinopsis Film Tinggal Meninggal, Ketika Gema Mencari Perhatian dari Duka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/206/3161783/merah_putih_one_for_all-doj3_large.jpg
Sinopsis Film Merah Putih One for All, Animasi Indonesia yang Banjir Kritik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/206/3158887/a_normal_woman-2AOJ_large.jpg
Sinopsis Film A Normal Woman, Sisi Gelap Mewahnya Dunia Sosialita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/206/3145891/sinopsis_film_bleeding_steel-SaXd_large.jpg
Sinopsis Film Bleeding Steel, Aksi Jackie Chan Hadapi Ancaman Cyborg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/206/3145624/sinopsis_film_hunter_killer-Oal5_large.jpg
Sinopsis Film Hunter Killer, Kerja Sama AS dan Rusia di Tengah Kudeta 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement