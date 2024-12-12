Sinopsis Film Batman v Superman Dawn of Justice

JAKARTA - Sinopsis film Batman V Superman: Dawn Of Justice akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Batman V Superman: Dawn Of Justice adalah film laga superhero tahun 2013 yang diadaptasi dari pertarungan antara karakter Superman dan Batman milik DC Comics.

Film yang disutradarai oleh Zack Snyder ini diperankan oleh berbagai bintang ternama, seperti Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Jesse Eisenberg, Gal Gadot, Diane Lane, Laurence Fishburne, Jeremy Irons, dan Holly Hunter.

Batman V Superman: Dawn Of Justice mendapat beragam ulasan. Berdasarkan situs IMDB, film ini mendapat peringkat 6,5/10 dari 763 ribu ulasan, sedangkan Rotten Tomatoes memberi peringkat 29% dari 438 ulasan.

Sinopsis Film Batman v Superman Dawn Of Justice

Delapan belas bulan setelah pertempuran besar dengan Jenderal Zod di Metropolis, Superman telah menjadi figur yang penuh kontroversial.

Bruce Wayne, alias Batman, yang menyaksikan kehancuran tersebut, meyakini bahwa keberadaan Superman sebagai alien dengan kekuatan luar biasa merupakan ancaman bagi umat manusia.

Superman juga memandang Batman sebagai pelanggar hukum yang cenderung bertindak sebagai hakim sendiri. Ia menghadapi konflik moral serta dilema terkait perannya sebagai pahlawan yang dihormati sekaligus disalahpahami oleh sebagian masyarakat.

Sementara itu, Bruce menemukan bahwa pedagang senjata Rusia, Anatoli Knyazev, telah memiliki hubungan dengan LexCorp, perusahaan yang dimiliki oleh Lex Luthor, seorang jenius dengan ambisi kejam.

Luthor berusaha meyakinkan Senator June Finch agar memberinya izin untuk mengimpor kriptonit sebagai langkah pencegahan terhadap potensi ancaman dari makhluk asal Krypton di masa depan. Walaupun permintaannya ditolak, Luthor terus merencanakan taktik liciknya.

Setelah mengetahui hal ini, Bruce mulai mempertimbangkan untuk mempersenjatai dirinya dengan kriptonit guna menghadapi Superman.