Sinopsis Film Self Less, Metode Transfer Ingatan ke Tubuh Baru

JAKARTA - Sinopsis film Self/less akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Self/less adalah film laga fiksi ilmiah asal Amerika Serikat yang rilis pada tahun 2015.

Film ini disutradarai oleh Tarsem Singh, ditulis oleh Alex dan David Pastor, serta dibintangi oleh Ryan Reynolds, Natalie Martinez, Matthew Goode, Victor Garber, Derek Luke, dan Ben Kingsley.

Self/less mendapat peringkat 6,5/10 dari 105 ribu ulasan di situs IMDb dan 18% berdasarkan 142 ulasan di Rotten Tomatoes.

Sinopsis Film Self/less

Damian Hale, seorang pakar pengembang properti ternama dengan reputasi kejam di Kota New York, kini menghadapi tantangan berat. Di usianya yang telah mencapai 68 tahun, ia didiagnosis menderita kanker ganas, yang membuat sisa hidupnya menjadi sangat terbatas.

Di penghujung hidupnya, Damian hanya memiliki satu keinginan, yaitu ingin memperbaiki hubungan dengan putrinya, Claire Hale, yang telah lama menjauh darinya.

Namun, segalanya berubah ketika ia menemukan rahasia besar yang disembunyikan oleh Phoenix Corporation, sebuah perusahaan di New Orleans yang dipimpin oleh Dr. Albright.

Phoenix Corporation menawarkan prosedur revolusioner yang memungkinkan transfer kesadaran ke tubuh baru yang dibiakkan secara artifisial. Dengan biaya fantastis sebesar USD250 juta, prosedur ini hanya dapat diakses oleh segelintir orang.

Tanpa ragu, Damian setuju untuk menjalani prosedur tersebut, asalkan ia dapat menentukan sendiri kapan waktunya meninggalkan tubuh lamanya.

Pada awalnya, kehidupan baru Damian sebagai Edward tampak sempurna. Dengan tubuh muda yang penuh energik, ia menikmati kebebasan dan kemewahan tanpa batas.

Namun, kebahagiaan itu perlahan pudar ketika ia mulai mengalami kilasan ingatan yang tidak dikenalnya.

Ingatan-ingatan ini mengungkap fakta mengejutkan bahwa tubuh Edward bukanlah "wadah kosong" seperti yang dijanjikan Albright, melainkan milik seorang pria bernama Mark, yang memiliki kehidupan, keluarga, dan persoalan sendiri.

Damian pun diberikan resep kapsul merah untuk mengatasi efek samping berupa halusinasi yang mungkin muncul akibat prosedur tersebut. Jika Damian melewatkan satu dosis obat, risiko terbongkarnya rahasia besar yang ia simpan akan semakin meningkat.